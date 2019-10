Nederlander wil pensioen inleveren voor dierenwelzijn

Ondanks zorgen over het toekomstig pensioen is meer dan de helft van de Nederlanders bereid om pensioen in te leveren ten gunste van dierenwelzijn. Dat blijkt uit opinieonderzoek door I&O Research in opdracht van World Animal Protection. Maar liefst 54 procent van de respondenten gaf aan 10 euro per maand in te willen leveren.



Uit het onderzoek onder 1619 pensioendeelnemers blijkt dat 83 procent niet wil dat er wordt belegd in bedrijven (in de vee-industrie) die gebruikmaken van plofkippen of kooivarkens. Waar meer dan de helft van de pensioendeelnemers ‘zeker’ of ‘waarschijnlijk’ bereid blijkt 10 euro per maand in te leveren voor een beter dierenwelzijn, is maar 42 procent van de deelnemers daartoe bereid als het gaat om de tabaksindustrie en 28 procent bij fossiele brandstoffen.



'Dierenwelzijn te belangrijk om te kunnen negeren'



‘Opmerkelijk’, vindt Dirk-Jan Verdonk, Hoofd Programma’s bij World Animal Protection, ‘want op dit moment zijn pensioenfondsen vaak wel kritisch op hun beleggingen in de tabaksindustrie en in fossiele brandstoffen, terwijl dat nog niet het geval is voor dierenwelzijn.’ Zo stopte Pensioenfonds Zorg en Welzijn in 2013 met beleggingen in tabak en nam ABP hetzelfde besluit in 2018. Volgens de internationale dierenbeschermingsorganisatie biedt de brede steun voor dierenwelzijn onder pensioendeelnemers een mooie aanleiding voor pensioenfondsen om een inhaalslag te maken.



Verdonk: ‘Dit onderzoek toont aan dat pensioendeelnemers willen dat er niet wordt belegd in dierenleed en dat zij daar ook op willen inleveren als dat nodig is. We zien dat dierenwelzijn in de maatschappij steeds belangrijker wordt. Logisch, want we geven om dieren en begrijpen steeds beter dat we door dieren centraal te stellen, ook winst kunnen halen op het vlak van natuur, milieu, klimaat, gezondheid en arbeidsomstandigheden. Dierenwelzijn is te belangrijk en te veelomvattend om nog te kunnen negeren.’



Pensioenfondsen beleggen in plofkippen en kooivarkens



World Animal Protection publiceerde eerder deze maand samen met het Eerlijk Pensioenlabel een onderzoek waaruit bleek dat op het gebied van dierenwelzijn nog veel winst te behalen valt. De tien grootste Nederlandse pensioenfondsen beleggen namelijk jaarlijks 3,4 miljard euro in 22 bedrijven met hoge dierenwelzijnsrisico’s, zoals in bedrijven die plofkippen of kooivarkens gebruiken. De dierenbeschermingsorganisatie bood pensioenfondsen met dit onderzoek inzicht in de invloed die zij via hun beleggingen kunnen uitoefenen om dierenwelzijn bij deze bedrijven te verbeteren.