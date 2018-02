Campers zijn de nieuwe Amsterdamse grachtenpanden

Van 11 maanden betalen voor stalling naar € 6.000 per jaar bijverdienen.



Na de Amsterdamse grachtenpanden, blijken nu ook campers een lucratief bezit. Waar eigenaren tot voor kort het grootste deel van het jaar moesten betalen voor stalling en onderhoudskosten, verdienen steeds meer campereigenaren in heel Europa flink geld bij door hun camper te verhuren. Het Utrechtse camper-deelplatform Goboony zag de verhuur afgelopen jaar met 300% groeien. En niet alleen in Nederland, maar in heel Europa is dit een snel groeiend fenomeen.



Steeds meer camperbezitters ontdekken dat hun camper verhuren zeer lucratief is. Bij Goboony groeide het aantal aangeboden campers het afgelopen jaar met 238% tot 1.710 campers. Er zijn 34.304 vakantiedagen via het platform geboekt. Een groei van 300%. In de eerste maand van 2018 groeide het aantal boekingen verder door (een groei van 250% t.o.v. januari 2017). Mark de Vos, eigenaar van camper-deelplatform Goboony, verwacht dat deze groei verder door zal zetten: “Inmiddels deelt 1,5% van de campereigenaren in Nederland zijn camper en ook dat aantal blijft toenemen. Daarnaast groeit ook het aantal campers in Nederland heel erg hard. In Nederlands zijn inmiddels 110.000 campers, een groei van 50% ten opzichte van 5 jaar geleden”.



Campereigenaren verdienen gemiddeld € 6.360 per jaar. “Het afgelopen jaar verdiende ik zelf € 8.500 met mijn eigen camper”, aldus Mark de Vos. Menig gepensioneerde campereigenaar weet op deze manier zijn pensioen aan te vullen. De Vos voegt gekscherend toe: “Als dit zo doorgaat lijkt het een kwestie van tijd totdat Prins Bernard in de campers stapt”.



Campervakanties worden toegankelijk



Dit is niet alleen goed nieuws voor de camperbezitters. Ook de mensen, die nog geen camper hebben maar er wel graag mee op pad willen, profiteren hiervan. Stedentrips zijn goedkoper geworden door Airbnb. Een campervakantie is goedkoper door Goboony. Een camper van de buurman heb je in de zomer al voor €700 per week. Dat is 40% goedkoper dan bij een camperverhuurbedrijf. ‘In de zomer is er een dusdanig gebrek aan beschikbare verhuur campers, dat een nieuwe camper advertentie op ons deelplatform binnen 60 seconden leidt tot de eerste boeking’, aldus de Vos.



Over Goboony:



Goboony is in de zomer van 2015 gestart met een camper-deelplatform naar het voorbeeld van Airbnb. Het eerste jaar gingen 150 campereigenaren hun camper delen via dit platform. Inmiddels staan er 1700 campers op. Het bedrijf maakt een duizelingwekkend groei door van meer dan 2900% in 2,5 jaar tijd. De dienst wordt inmiddels in 4 Europese landen uitgerold. Het doel van de onderneming is om 1 miljoen mensen de vrijheid laten ervaren van een campervakantie. Om de groei te financieren loopt er op dit moment een crowdfund campagne via Symbid.



Verrassend detail: De beide oprichters Mark & Foppe hebben elkaar bij toeval ontmoet tijdens een campervakantie in Nieuw Zeeland.