Magazine ‘De Hongerwinter’ toont realiteit laatste oorlogsmaanden

Extra editie Plus Magazine over de oorlogswinter van 1944



Magazine ‘De Hongerwinter’ toont bittere realiteit van de laatste oorlogsmaanden



Plus Magazine komt deze week met een bijzondere, extra editie getiteld ‘De Hongerwinter’. Het magazine schetst op indringende wijze een beeld van de laatste oorlogsmaanden vanaf september 1944. In contrast met de feestelijkheden rond de 75-jarige bevrijding die dit en komend jaar plaatsvinden, staat de grauwe, harde werkelijkheid van de hongerwinter van 1944.



‘De Hongerwinter’ is een bijzondere uitgave die, in tegenstelling tot de feestelijkheden rond de 75-jarige bevrijding van Nederland, een indringend en confronterend beeld schetst van het grote voedseltekort tijdens de barre winter van 1944. In grote delen van Noordwest-Nederland heeft de bevolking zwaar geleden onder het isolement. Voor vele duizenden Nederlanders een uitermate traumatische herinnering die een zwarte schaduw werpt op de uiteindelijke bevrijding en het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945. Des te belangrijker dat er naast de feestelijkheden rond de 75-jarige bevrijding, met een aparte uitgave ook aandacht is voor de herdenking van de slachtoffers van de hongerwinter van 1944.



In september van dit jaar werd al uitvoerig stilgestaan bij ‘Operation Market Garden’; een groots opgezette aanval van de geallieerden bedoeld om een doorbraak te forceren en de rivieren over te steken. Het mislukken van Market Garden betekende niet alleen dat grote delen van Noordwest-Nederland onder Duitse bezetting bleven, maar ook verstoken bleven van voedsel, kleding en brandstof. Dit mede als gevolg van de door de Nederlandse overheid uitgeroepen spoorwegstaking. Door de combinatie van deze spoorwegstaking, een zeer barre winter, het uitblijven van luchtsteun en de aanhoudende oorlogsgevechten werd de situatie in het westen van Nederland steeds beroerder. Deze zwarte periode staat in ons collectieve geheugen nu bekend als ‘de oorlogs- of hongerwinter’ van 1944.



Beelden van gaarkeukens, de wanhoop van vooral kinderen die ondersteboven soeptonnen leegschrapen, de hongertochten, het eten van suikerbieten en tulpenbollen, de zwarte handel, de snijdende kou, plunderingen; ‘De Hongerwinter’ beschrijft in zowel woord als beeld op een zeer indringende manier het lijden van de getroffen bevolking. Zoals de ontberingen en angst van een moeder die haar twee uitgemergelde kinderen overdag onder dekens probeert warm te houden. De verhalen bij de beelden vol dramatiek komen onder andere van mensen die de hongerwinter hebben meegemaakt. Schrijnend verdriet, op gewetensvolle wijze beschreven in een unieke uitgave met een hoge bewaarwaarde.