PrioCom en TASSTA gaan partnership aan in missiekritische communicatie

Rotterdam, 2 juli 2019 - Tijdens het TCCA-event Critical Communications World 2019 in Kuala Lumpur (18-20 juni 2019) kondigde Angelo Bul, General Manager van PrioCom, het strategisch partnership aan tussen PrioCom en TASSTA. Dit partnership wordt gecompleteerd met de Push-to-Talk device partners Sonim en Telo Systems en netwerkconnectiviteitspartner T-Mobile. Hiermee wordt een end-to-end ecosysteem voor missiekritische communicatie op basis van industriestandaarden via 4G/5G geborgd. The Critical Communications Association (TCCA) onderschrijft de kansen voor missiekritische gebruikers in deze nieuwe samenwerking.



TASSTA biedt een innovatieve missiekritische Push-to-Talk (hierna MC PTT) end-to-end oplossing. Deze oplossing biedt ook verhoogde veiligheid met de loneworker toepassing. In combinatie met een volwaardige meldkamer dispatcher-applicatie en een universele gateway naar een breed scala aan radio netwerksystemen, voldoet TASSTA aan alle vereisten op het gebied van kritische communicatie, bedrijfsproces optimalisatie en beveiliging, essentieel voor missiekritische Push-to-Talk.



Kaveh Hosseinzadeh, managing director TASSTA: “Ons Push-to-Talk platform is de meest innovatieve en concurrerende oplossing in de markt. Wij borgen dat wij ons kritische communicatie platform conform industriestandaarden (3GPP) blijven ontwikkelen en dat wij steeds voorop blijven lopen in de markt met nieuwe functionaliteiten.”



Door gezamenlijk de markt te benaderen biedt dit strategisch partnership aan de gebruikers in specifieke branches als beveiliging, transport, industrie, energie, bouw, evenementen en openbare orde en veiligheid een unieke missiekritische en veilige Push-to-Talk oplossing via 4G/5G netwerken.



Volledige commitment van alle strategische ecosysteem partners van PrioCom



“PrioCom biedt als Secure MVNO op het T-Mobile netwerk prioriteit op spraak- en datacommunicatie en zet samen met TASSTA ( https://www.tassta.com/ ) als applicatiepartner en onze strategische partners; T-Mobile ( https://www.t-mobile.nl/ ), Sonim ( https://www.sonimtech.com/ ) en Telo Systems ( http://www.telosystems.com/ ) een toekomstbestendige kritische communicatie-oplossing met landelijke dekking en een hoge Quality of Service in de markt. Dit conform de MC PTT 3GPP-industriestandaard”, aldus Angelo Bul, General Manager van PrioCom.



Harald Ludwig, voorzitter Technisch Forum van TCCA voegt hieraan toe: “TCCA is een wereldwijde organisatie in het bevorderen van het gebruik van standaard oplossingen voor missiekritische communicatie. We zijn blij te zien dat PrioCom als TCCA-lid en strategische partners een voortrekkersrol spelen bij het leveren van missiekritische communicatie in Europa, niet alleen gericht op uitbreiding voor openbare orde en veiligheid maar ook op specifieke branches. Dit is goed nieuws voor gebruikers, want die krijgen dan echt volledige interoperabiliteit. PrioCom laat zien dat missiekritische oplossingen vandaag geleverd kunnen worden en dat bedrijven op een veilige manier kunnen migreren van hun huidige radiosystemen naar standaard MC PTT."



Bekijk het interview met de PrioCom strategische partners tijdens CCW hier: https://prio-com.nl/PrioCom-en-TASSTA-gaan-strategische-partnership-aan/ .