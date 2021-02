KENZOLL neemt deelnemingen Marcel Boekhoorn over

KENZOLL: focus op impact-investments & energy



Investeringsmaatschappij Kenzoll B.V.(i.o.) heeft overeenstemming bereikt met investeerder en ondernemer Marcel Boekhoorn over de overname van een serie buitenlandse deelnemingen. Kenzoll is opgericht door Corné Melissen, sinds 2006 partner bij Ramphastos Investments, de investeringsmaatschappij van Marcel Boekhoorn.



Kenzoll neemt de volgende deelnemingen over van Marcel Boekhoorn:



De impact-investments die thans vallen onder Buxeros Capital, een samenwerking met het Dutch Good Growth Fund (DGGF, opgezet door het ministerie van Buitenlandse Zaken). De deelnemingen van dit publiek-private fonds dat investeert in Nederlandse ondernemingen in opkomende economieën en in ontwikkelingslanden zijn ondergebracht in Buxeros 1 (Latijns-Amerika) en Buxeros 2 (Afrika). Het gaat om deelnemingen in de watersector, IT en landbouw.



De energy-investments die thans vallen onder Inpector Capital, waaronder de in Egypte gevestigde olie-productiemaatschappij Scimitar Production.



Corné Melissen zal als gevolg van deze ontwikkelingen later dit jaar vertrekken als partner van Ramphastos Investments.