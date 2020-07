Bedrijfskledingcollectie uit recycled polyester en Fairtrade katoen

Pro Line - de nieuwe collectie van CWS - gemaakt van duurzaam geproduceerd doek bestaand uit gerecycled polyester en fairtrade katoen



Berchem/'s Hertogenbosch 6 juli 2020 - Duurzamer kan bijna niet. Pro Line, de nieuwe collectie werkkleding van CWS gemaakt van duurzaam geproduceerd doek dat bestaat uit 65% gerecycled polyester en 35% katoen met Fairtrade keurmerk. De polyestervezels worden verkregen uit gebruikte PET-flessen. CWS geeft opnieuw het goede voorbeeld op het gebied van duurzame werkkleding.



Herbruikbaar dankzij gerecycled polyester



“De nieuwe werkkledingcollectie Pro Line is uniek omdat de kledingstukken gemaakt zijn van gerecyclede PET-flessen en Fairtrade katoen van Max Havelaar. Bovendien hebben we de beste elementen van onze populairste werkkledingcollecties samengebracht in deze nieuwe collectie”, zegt Luc Du Ville, Regional Lead Product Manager bij CWS Workwear.



Met de Pro Line-collectie brengt de dienstverlener het principe van circulair ondernemen in praktijk: bestaande grondstoffen worden hergebruikt in een volgend product. Het voordeel, maar meteen ook het nadeel van polyester, is de duurzaamheid ervan. In de natuur breekt het niet af. CWS hergebruikt deze grondstof in een nieuw, duurzaam product en ontlast daarmee het milieu.



Van ingezamelde PET-flessen worden in een speciaal proces eerst polyesterchips en van daaruit polyestergarens gemaakt. CWS werkt samen met topleverancier UNIFI die al ruim 20 miljard flessen uit de afvalstroom haalde en verwerkte.



Al sinds 2016 gebruikt CWS fairtrade katoen in haar werkkleding. Het keurmerk garandeert dat katoenboeren een eerlijke minimumprijs voor hun katoen ontvangen en dat het onder milieuvriendelijke omstandigheden wordt verbouwd. De Pro Line is voorzien van het label ‘Supporting Fairtrade Cotton’.



Dit gerecycled polyester en fairtrade katoen worden door de doekproducent Klopman International Srl. op een verantwoorde manier geweven en gefinisht. Het eindresultaat is een doek met een zeer hoog comfort voor de drager (stretch), dat zeer lang meegaat en zeer goed te reinigen is onder naleving van de tegenwoordig gestelde hoge hygiëne eisen.



De productie van het doek vindt volledig plaats onder een Oeko-Step level 3 certificering, wat garandeert dat met een minimale milieubelasting en onder goede arbeidsomstandigheden een verantwoorde basis wordt gelegd voor de PRO Line collectie



“Duurzaamheid, zorg voor mens en milieu gaan bij ons hand in hand. Alles komt samen in onze comfortabele werkkleding”, aldus Luc Du Ville.



Werkkleding met de garantie van comfort



Bent u op zoek naar comfortabele werkkleding voor industrie of vakwerk, dan is de Pro Line een perfecte keuze. Geïntegreerde stretch-inzetstukken in het jack en de broek zorgen voor een comfortabele pasvorm en veel bewegingsvrijheid. De strakke, moderne pasvorm zorgt er bovendien voor dat elke werknemer er goed uitziet op het werk. Door reflecterende patches op de mouwen en broekspijpen is de drager beter zichtbaar; ze vergroten dus de veiligheid van de medewerker. De Pro Line biedt tal van praktische zakoplossingen voor het opbergen van gereedschap. Kniezakken vergemakkelijken het werken op de knieën.



De collectie is verkrijgbaar in 11 kleuren en is daardoor inzetbaar in tal van branches en bedrijven. De Pro Line is op vele manieren te combineren volgens het mix & match principe. Het bestaat uit een werkjack/blouson, broek, tuinoveral/bretelbroek, bermuda en bodywarmer. De collectie is geschikt voor dames en heren en kan het hele jaar door gedragen worden.



Hygiënische CWS-service



Zoals alle CWS-collecties is de Pro Line verkrijgbaar in het full servicepakket. De kleding wordt bij de klant opgehaald, hygiënisch gereinigd, waar nodig gerepareerd of vervangen en weer teruggebracht naar de klant. Werkkleding kan voorzien worden van een bedrijfslogo of naamembleem.



Over CWS



Met innovatieve, duurzame en digitale huuroplossingen draagt CWS bij aan een gezondere en veiligere toekomst. Het portfolio van CWS is onderverdeeld in producten en diensten op het gebied van hygiëne, vloerverzorging, bedrijfs- en beschermende kleding, brandbeveiliging, cleanrooms en gezondheidszorg. CWS is een merk van CWS-boco International GmbH en haar dochterondernemingen. Momenteel telt de groep van ondernemingen 10.800 medewerkers in 16 landen.



Meer informatie vind je terug op cws.com.