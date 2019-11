Gouden stier voor beste online vermogensbeheerder naar Doelbeleggen.nl

Doelbeleggen.nl van de Amstelveense vermogensbeheerder Velthuyse • Mulder heeft voor het tweede jaar op rij een prestigieuze Gouden Stier Award gewonnen: beste online vermogensbeheerder van Nederland.



Vier en twee keer op rij



Doelbeleggen.nl werd in 2019 door een vakjury tot beste online vermogensbeheerder van Nederland uitgeroepen. Het was het vierde jaar op rij dat Doelbeleggen.nl genomineerd werd voor een Gouden Stier Award en de tweede keer op rij dat de prijs in de wacht werd gesleept. Doelbeleggen.nl scoorde uitstekend op rendement (hoogste) en beheerkosten (laagste) en mochten de Award dus opnieuw meenemen naar het kantoor – in het voormalige pastoriegebouw van de Dorpskerk in het Oude Dorp – in Amstelveen.



Constante waardering vakjury’s



Hoofd Doelbeleggen.nl Tjade Groot vindt het heel bijzonder dat de Gouden Stier twee keer achter elkaar is gewonnen: ‘Het mooiste vind ik misschien nog wel dat Doelbeleggen vier keer achter elkaar genomineerd is voor een Gouden Stier. Die constante waardering voor onze werkwijze van sterke vakjury’s is natuurlijk een enorme aanmoediging voor alle mensen die betrokken zijn bij Doelbeleggen.nl. Dat wij het gemak en de gemoedsrust van de klant zo duidelijk vooropstellen, wordt dus door professionals echt gezien en geapprecieerd.



Doelmeter®



Bij Doelbeleggen.nl kan al vanaf 1 euro worden belegd op basis van een vooraf gekozen doel. De bijbehorende en unieke Doelmeter® controleert of beleggers daarvoor moet sparen of beleggen en zorgt vanaf dag 1 dat de beleggingen en het doel op elkaar aansluiten. De belegger stelt vijf parameters in: doel, eindbedrag, deadline, startbedrag en eventueel – na de initiële inleg – een maandelijkse bijdrage. De Doelmeter® laat meteen zien of het doel haalbaar is en blijft.



Doelbeleggen.nl is een handelsnaam van Velthuyse • Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.