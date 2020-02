Meer dan 1000 uitzendkrachten deelgenomen aan traject Alles-in-1

Deelname aan het traject 'Alles-in-1-voor-uitzendkrachten' helpt de uitzendkracht om beter en breder inzetbaar te blijven. Onder persoonlijke begeleiding van een coach onderzoekt de uitzendkracht wat de uitdagingen zijn met betrekking tot de duurzame inzetbaarheid voor nu en de toekomst. In 2019 hebben al 1256 uitzendkrachten aan dit traject deelgenomen.



Tijdens het traject worden aan de hand van de uitkomst van het coaching traject afspraken gemaakt over de in te zetten interventie(s) tot een bedrag van maximaal €2500,--. Na afloop is de uitzendkracht in staat om -samen met de intercedent- vervolgacties te ondernemen op het gebied van werk, gezondheid, ontwikkeling, of financiële situatie. DOORZAAM monitort de voortgang van het project. In verband met het grote succes, is besloten om ook in 2020 door te gaan met het traject ‘Alles-in-1’. En daar zijn verschillende betrokken partijen uiterst tevreden over en hebben zich al aangemeld. Hieronder quotes van betrokken partijen die mee hebben gedaan aan het traject Alles-in-1 voor uitzendkrachten.



FastForward | “Wanneer ik terugdenk aan de mooie coachtrajecten die ik voor het traject Alles-in-1 van DOORZAAM heb gedaan, springt er eentje bovenuit. De deelnemer (een dame) kende veel ernstige tegenslagen en dit traject voelde voor haar als een lot uit de loterij. Met het traject Alles-in-1 had ze de kans om zich na een nare periode te laten omscholen en haar leven te veranderen. Prachtig om te zien hoe ze deze kans oppakte.”



Randstad groep | “Het alles-in-1 project van DOORZAAM is een integraal project waarbij gekeken wordt naar werk, ontwikkeling, gezondheid en de financiële situatie van de uitzendkracht. Mooi om te zien dat de uitzendkracht, intercedent en coach samenwerken om de uitzendkracht duurzaam inzetbaar te maken, een 'cadeautje' voor de uitzendkracht! Het project Alles in Een van DOORZAAM helpt ons als organisatie om het thema Duurzame Inzetbaarheid breder op de kaart te zetten en onder de aandacht te brengen van onze intercedenten en flexwerkers. Daarnaast helpt het ons om ervaring op te doen met wat goed werkt voor onze flexwerkers.”



USG | Het alles in een project van DOORZAAM is een voorbeeld van hoe wij als branche zorg hebben voor het werkgeluk van onze flexmedewerker. Geweldig dat DOORZAAM ons hierin faciliteert. Iedere keer opnieuw zijn wij onder de indruk over het aantal aanmeldingen bij het inventariseren van de animo. Onze hardwerkende flexmedewerkers verdienen dit !!!



REPAY | Repay HRM houdt zich dagelijks bezig met de duurzame inzetbaarheid van zijn werknemers. In 2019 hebben ruim 30 werknemers deelgenomen aan het project van DOORZAAM Alles in 1 voor uitzendkrachten. Onder leiding van een professionele loopbaancoach zijn zij op zoek gegaan naar nieuwe mogelijkheden binnen of buiten hun vakgebied. Met behulp van interventies zijn de wensen van werknemers in kaart gebracht om vervolgens de vertaalslag te maken naar de arbeidsmarkt. Mede dankzij DOORZAAM hebben we al veel mensen kunnen helpen en dat blijven we in de toekomst doen.



DOORZAAM het fonds voor de duurzame inzetbaarheid (DI) van uitzendkrachten heeft als missie om de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten te stimuleren. Bij het stimuleren en bevorderen van duurzame inzetbaarheid gaat het om loopbaan, leren, ontwikkelen, gezondheid en financiën. Duurzame inzetbaarheid (DI) gaat over hoe wij allemaal op een goede en prettige manier, fit en met plezier kunnen blijven werken tot aan het pensioen. Wij geloven dat iedere uitzendkracht vitaal, veilig, vaardig en met plezier zijn/haar werk kan doen en kan blijven doen. Dit willen we bereiken door de uitzendwerkgevers en opdrachtgevers hierin mee te nemen.