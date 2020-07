Bekendste muziekrestaurant ontvangt topartiesten

Pasta e Basta in Amsterdam viert 25-jarig bestaan



Sinds 1995 staat Pasta e Basta over de hele wereld bekend om het bijzondere concept met zingende bediening en de Italiaanse keuken. In iedere internationale reisgids over Amsterdam staat het restaurant vermeld. Dit oudste en bekendste muziekrestaurant van Nederland viert dit jaar haar 25-jarig bestaan. Daarom zijn de handen ineen geslagen met bekende Nederlandse artiesten en zijn er iedere woensdag in juli, augustus en september fantastische live optredens onder de noemer Pasta e Basta & Friends. Danny de Munk is 22 juli de eerste gastartiest die optreedt tijdens het diner.



Artiesten



Het worden gezellige, unieke en ook intieme avonden met elke avond 1 topartiest die centraal staat. Welke artiesten komen optreden? Denk aan onder andere Danny de Munk, Berget Lewis, Xander de Buisonjé, Martijn Fisher, Rolf Sanchez, Jeroen van der Boom, Shirma Rouse en vele anderen! Elk optreden, inclusief diner, biedt plaats aan slechts 50 gasten in het restaurant en om aan de vraag te voldoen zijn er 2 shows per avond.



Ticket-soorten



Een ticket kost 75 euro per persoon en geeft toegang tot het diner met de beroemde zingende bediening en het optreden van de gastartiest.



Per datum zijn er 2 soorten tickets in verkoop:



* Aanvang 17:30 uur, einde 20.00 uur: Toegang tot 1e optreden en uitgebreid diner.



* Aanvang 20.30 uur, einde 23.00 uur: Toegang tot 2e optreden en uitgebreid diner.



Pasta e Basta: 1.5 miljoen gasten in 25 jaar tijd



Restaurant Pasta e Basta ligt aan de Gouden Bocht in het Spiegelkwartier, dat bekend staat om zijn vele kunst en antiekwinkels, middenin het hart van de hoofdstad. In het voormalige bankgebouw van Lippmann, Rosenthal en Co. (1895) aan de Nieuwe Spiegelstraat 8 in Amsterdam, klinkt klassieke, jazz, pop en discomuziek. Sinds 1995 is hier restaurant Pasta e Basta gevestigd en beroemd over de hele wereld om de zingende bediening en Italiaanse keuken. Maar liefst 1.5 miljoen gasten hebben het restaurant de afgelopen 25 jaar bezocht.



Uit de keuken komen klassieke Italiaanse gerechten in een modern jasje. De antipasti worden aan tafel geserveerd, gevolgd door 3 verschillende pasta’s met vis, schaal- en schelpdieren of vlees, maar ook vegetarische en vegan-gerechten staan op het menu. Sinds 2013 werkt Pasta e Basta samen met topchef Ron Blaauw, bekend van zijn Gastrobar-concepten, als culinair adviseur.



Kweekvijver talent



Het restaurant is een kweekvijver voor talent: niet voor niets hebben de artiesten succesvol meegedaan aan Idols en The Voice of Holland, maar zijn ze de afgelopen jaren ook doorgebroken in musicals (The Lion King, Evita, Kinky Boots, etc.). Regelmatig treden de artiesten op door Nederland maar ook in het buitenland wordt er opgetreden. Sinds 2005 reizen de zangers en zangeressen elk jaar naar Curaçao (Avila Beach Hotel en Lions Dive), Aruba (Divi Resorts) en Bonaire (It Rains Fishes). Jaarlijks hoogtepunt is het optreden in het bekende “The Plaza” in New York waar, tijdens het Peter Stuyvesant Ball van The Netherlands America Foundation, het Nederlandse en Amerikaanse volkslied a capella in close harmony worden gezongen voor de gasten en het beschermpaar, Prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven.