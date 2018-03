Milvum released open-source code van Blockchain StemApp

Eind 2016 is Milvum begonnen aan een reis met als doel: digitaal stemmen mogelijk te maken in Nederland. Zij zijn daarom in co-creatie met vijf gemeenten een project gestart om burgerparticipatie op de blockchain mogelijk te maken. Milvum geloofd dat dit een perfect opstapje is om digitaal stemmen op de blockchain werkelijkheid te maken. Achter de schermen is hard gewerkt om het project te realiseren en de eerste versie nu beschikbaar om op door te ontwikkelen. Daarom doet Milvum vandaag de officiële Open Source release van het StemApp project.



De reis

Er is eerst een Whitepaper geschreven om de werking van de applicatie op basis van blockchain technologie vast te stellen. Er waren namelijk enkele grote obstakels te overkomen, zoals het mogelijk maken van anonimiteit op de blockchain, terwijl de stemmer wel zijn of haar uitgebrachte stem kan verifiëren. Daarnaast speelt veiligheid natuurlijk een hoofdrol in dit project, daar is dan ook veel aandacht naar uitgegaan. Verder is er eveneens gekeken naar het tegengaan van bijvoorbeeld strategisch stemmen door het creëren van een rookscherm door ‘nep’ stemmen toe te voegen en deze pas op het laatste moment te filteren. Al deze oplossingen zijn uiteindelijk in een Whitepaper uitgeschreven, waarna is begonnen aan de daadwerkelijke ontwikkeling.



Eind 2017 is er aan de Stenden Hogeschool in samenwerking met technische informatica studenten een pilot georganiseerd om de werking van de applicatie te testen en feedback te verzamelen. De uitkomst was positief en feitelijk is de StemApp nu klaar voor de volgende ronde, waarin security experts en derden de code kunnen doordringen.



Te progressief

Milvum is altijd op zoek naar de best mogelijke oplossing wanneer een digitaal transformatietraject gedaan wordt. Hierbij maken zij vaak gebruik van de nieuwste technologie of hardware. Deze mindset leidt er echter wel toe dat de huidige situatie vaak op de schop moet met alle gevolgen van dien: processen veranderen en medewerkers moeten meegenomen worden in de innovatie. In het geval van de StemApp betekende dit dat de wet en regelgeving nog niet klaar was voor een dergelijke oplossing. Verder was er tijdens het project weerstand merkbaar omtrent het gebruik van digitale oplossingen in het stemproces. Hardware en technologieën zijn de laatste jaren echter sterk vooruitgegaan en de fouten die momenteel en in het verleden werden gemaakt met onder andere stemmen tellen zijn allen voorgedaan met verouderde technologieën en hardware.



Gelukkig zijn er nog andere toepassingen waarvoor de StemApp gebruikt kan worden. Bijvoorbeeld voor lokale burgerparticipatie. Lokale overheden kunnen bijvoorbeeld op een goedkopere digitale manier advies inwinnen op bepaalde punten van belang in de buurt of stad.



Open Source

Al vanaf het begin was duidelijk dat dit project zou eindigen in een Open Source release. Digitaal stemmen is zo’n gevoelig onderwerp dat de StemApp nooit een succes kon worden indien er maar één dragende partij was, Milvum in dit geval. Er moet co-creatie plaatsvinden om digitaal stemmen mogelijk te maken voor Nederland. Open Source is hierbij de oplossing, omdat het veel positieve effecten op het succes van het project heeft.