'Sociale steun is een belangrijke beschermingsfactor voor mantelzorgers'

Dit is een expertquote van Anita Peters van Movisie, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: 'Werkende mantelzorger steeds vaker in de knel' | ANP



Uit onderzoek blijkt dat sociale steun een belangrijke beschermende factor is voor werkende mantelzorgers. Dat beaamt Anita Peters, expert informele zorg bij Kennisinstituut Movisie. Dat heeft ermee te maken in hoeverre mensen terecht kunnen bij hun collega’s en leidinggevende met hun problemen. Maar ook hoe vaak zij hulp of steun krijgen van hen. Mensen met mantelzorgtaken die hogere mate van steun ervaren, hebben minder depressieve klachten dan werkende mantelzorgers die deze steun niet ervaren. De bewustwording op dit punt begint te komen, maar werkgevers hebben nog niet scherp hoe ze dit in de praktijk moeten doen. Wederzijdse open communicatie speelt hierin een belangrijke rol.



Anita Peters is programmaleider Sociaal domein bij Movisie.