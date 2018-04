Blinden en slechtzienden willen veilig over straat

Houd de lijn vrij! Kent u die geribbelde tegels op de grond, die lijnen vormen op straat en op de stations? Dat zijn geleidelijnen. Mensen met een visuele beperking maken hier gebruik van om in de openbare ruimte veilig hun weg te vinden. Zij volgen de lijnen door met hun taststok en voeten de ribbels te voelen. Helaas weten veel ziende mensen niet waar de geleidelijnen voor dienen. Met als gevolg dat er regelmatig obstakels op staan. Dat levert lastige en zelfs gevaarlijke situaties op voor de gebruikers. De samenwerkende belangenorganisaties voor mensen met een visuele beperking in Nederland vragen in de week van 9 tot en met 16 april breed aandacht voor het vrijhouden van geleidelijnen. Deze geribbelde tegels in het straatbeeld zijn bedoeld om mensen die blind of slechtziend zijn te helpen hun weg te vinden van A naar B. Wanneer er obstakels op de geleidelijn staan, zoals fietsen, koffers, reclameborden of mensen, levert dat veel hinder en zelfs gevaarlijke situaties op voor de gebruiker. De toegankelijkheid van de openbare ruimte wordt erdoor beperkt. Over straat lopen zonder goed zicht is al lastig genoeg en wordt op deze manier onnodig, uiteraard onbedoeld, extra moeilijk gemaakt. De boodschap luidt dan ook: Houd de lijn vrij! Op 9 april wordt de campagne feestelijk afgetrapt in Den Haag. Gerben Hagenaars, Directeur Zorg voor de gemeente Den Haag, plakt hier een stickertegel die het symbool van de campagne draagt op straat, naast een geleidelijn. De stickertegels zijn tijdens de campagneweek verspreid over de stadscentra van Den Haag, Amsterdam en Utrecht, in de omgeving van de centrale stations te zien. Het symbool bestaat uit een figuur die met een taststok over de geleidelijn loopt met het woord ‘Vrijhouden’ ernaast. Een duidelijke boodschap aan iedereen die de tegel tegenkomt. Daarnaast flyeren promoteams bestaande uit ziende en blinde of slechtziende mensen op de stations. Onlinevideo’s ondersteunen de boodschap en op de NS stations en in de treinen worden commercials uitgezonden. ProRail en NS zetten zich al jaren in om zelfstandig reizen voor mensen met een beperking zo veilig en eenvoudig mogelijk te maken. Vanuit die ambitie onderstrepen zij de campagne ‘Houd de lijn vrij!’. In de afgelopen jaren is hard gewerkt om de stations in Nederland ook voor mensen met een visuele beperking toegankelijk te maken. Quotes: Ton van Weerdenburg, Oogvereniging: “We horen het vaak: mensen die blind of slechtziend zijn en gedesoriënteerd raken doordat fietsen, terrasmeubilair of bijvoorbeeld reclameborden op geleidelijnen staan. De omgeving kan nog zo toegankelijk zijn ingericht met geleidelijnen, als de lijn geblokkeerd is kunnen mensen hem niet gebruiken. Met deze campagne willen we graag dat ziende mensen zich ervan bewust worden dat er geleidelijnen op de grond liggen en willen we laten zien waar deze voor dienen.” Anouk van Bommel, Projectcoördinator Houd de lijn vrij! En tevens visueel beperkt: “Ik maak elke dag gebruik van de geleidelijnen en ik kom vaak obstakels tegen. Dat maakt zelfstandig reizen ingewikkeld voor mij. Daarom ben ik heel blij mee te kunnen werken aan deze campagne. Ik wil veilig over straat kunnen!” Joost Nagtzaam, projectleider Toegankelijkheid NS en Tjebbe Ruskamp, projectmanager Toegankelijkheid ProRail: “ProRail en NS werken hard aan een treinreis zonder obstakels zodat ook mensen met een beperking met de trein kunnen reizen. Ieder jaar worden meer stations toegankelijk, onder andere doordat ProRail eenduidige en voorspelbare geleidelijnen aanlegt op stations en de uitbreiding van NS Reisassistentie . Dit stemmen we af met diverse organisaties, zoals o.a. de Oogvereniging, Bartimeus, Ieder(in), die zich inzetten voor een toegankelijk openbaar vervoer voor reizigers met een visuele, auditieve, motorische of andere beperking.” ------------------------------------------------ Einde persbericht ------------------------------------------------------------

