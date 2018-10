Alcarta Online grote kanshebber voor NOT Innovatie Award 2019

Alcarta Online is genomineerd voor de NOT Innovatie Award 2019. De gratis online atlas is genomineerd voor de juryprijs én de publieksprijs. De Innovatie Award 2019 wordt in januari uitgereikt aan de meest vernieuwende initiatieven voor het Nederlandse onderwijs.



Alcarta is de nieuwe wereldatlas voor het aardrijkskundeonderwijs. Uitgever ThiemeMeulenhoff, innovatieve uitgeverij en een van de grootste producenten van digitale leermiddelen en schoolboeken in Nederland, bracht Alcarta Online eind 2017 op de markt. Begin 2018 verscheen ook een gedrukte versie. Inmiddels gebruiken meer dan 10.000 leerlingen en docenten Alcarta online dagelijks in de les. De NOT is het grootste event voor onderwijzend Nederland en vindt van 22-26 januari 2019 in de Jaarbeurs Utrecht plaats.



Google Earth



Alcarta online bevat meer dan 700 kaarten die in detail te bekijken zijn op een computer of digitaal schoolbord. De online atlas is voorzien van praktische navigatie en bevat slimme koppelingen naar Google Streetview en Google Earth. Elke afzonderlijke kaart is te openen in Google Earth, waardoor deze zichtbaar wordt in de context van de wereld.



Monopolie



Met Alcarta doorbrak ThiemeMeulenhoff het monopolie van De Grote Bosatlas in de schoolatlassenmarkt. Aan de nieuwe Nederlandse wereldatlas is ruim drie jaar gewerkt door een team van atlasspecialisten en cartografen. Naast inhoudelijke verbeteringen en een aantrekkelijke prijs, is ook de extra online versie een reden voor scholen om over te stappen op Alcarta. Met de online variant is het namelijk mogelijk om in te spelen op de actualiteit. Door prikkers te plaatsen op relevante kaarten met extra informatie zoals beeldmateriaal, nieuwsitems, sliders (bijv. situatie voor en na een ramp) en korte video’s, komt het nieuws letterlijk de klas binnen.



Alcarta online is gratis toegankelijk via www.alcarta.nl. In januari maakt de NOT de winnaars van de Innovatie Awards 2019 bekend.



Over ThiemeMeulenhoff



ThiemeMeulenhoff heeft zich in de 225 jaar van haar bestaan ontwikkeld tot ontwerper van eigentijdse onderwijsleerprocessen. ThiemeMeulenhoff werkt vanuit het motto ‘Samen leren vernieuwen’: om talenten te kunnen laten bloeien, vernieuwt ThiemeMeulenhoff het leren, samen met scholen en docenten. De uitgeverij wil leerlingen laten leren op een manier die bij ze past en die leren leuker maakt. Zo wordt leerrendement verhoogd en meer uit ieder talent gehaald. Met groeiende expertise, ervaring en leeroplossingen is ThiemeMeulenhoff een partner voor scholen in Nederland en erbuiten bij het vernieuwen en verbeteren van hun onderwijs.