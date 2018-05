FNV Recreatie: Medewerkers dupe van stop fonds-cao Recreatie

FNV Recreatie is teleurgesteld over het feit dat brancheorganisatie RECRON de fonds-cao Recreatie per 1 juli 2018 heeft opgezegd en op dit moment nog geen nieuwe fonds-cao wil afsluiten. RECRON heeft aangeven tijd nodig te hebben om een nieuwe vorm te bepalen. FNV Recreatie is van mening dat de fonds-cao had kunnen doorlopen en er zijdelings gesprekken gevoerd hadden moeten worden over een vernieuwing. Nu worden medewerkers en de sector de dupe van de gevolgen.



“Zonder inkomsten vanuit de bedrijfstak wordt het voeren van een adequaat arbeidsmarktbeleid onmogelijk. De sector kan hierdoor niet meer investeren in haar imago, wat betekent dat zij minder aantrekkelijk wordt voor nieuwe en huidige medewerkers. Een personeelstekort in de recreatie ligt hierdoor op de loer. Een fonds-cao is hard nodig!,” zegt Johan Bijlsma, sectorbestuurder FNV Recreatie.



FNV Recreatie vindt de komst van een fonds-cao van groot belang. De vakbond wil dat er weer een fonds-cao is en zal zich hier hard voor maken. RECRON heeft de intentie uitgesproken om een nieuwe fonds-cao af te spreken, maar tot op heden is er geen overeenstemming bereikt en worden de gesprekken in het najaar hervat.



Door het ontbreken van een fonds-cao is er vanaf 1 juli 2018 geen geld beschikbaar om te investeren in de recreatiesector. Dit betekent dat:



-huidige medewerkers zich niet verder kunnen ontwikkelen, zoals het volgen van opleidingen.



-de sector niet kan investeren in haar imago. De sector wordt hierdoor minder aantrekkelijk, waardoor het vinden van nieuwe medewerkers lastiger zal zijn en er een personeelstekort kan ontstaan.



-door het personeelstekort de werkdruk zal toenemen en goed gekwalificeerde medewerkers de sector verlaten.





Over fonds-cao Recreatie



In de fonds-cao zijn afspraken gemaakt met betrekking tot het beleid van activiteiten die gericht zijn op het in sociaal opzicht optimaal functioneren van de bedrijfstak. Denk aan het imago van de sector en ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers.



Over FNV Recreatie



FNV Recreatie is de grootste vakbond voor medewerkers in de recreatie. FNV Recreatie behartigt de collectieve belangen voor recreatiemedewerkers op het gebied van werk en inkomen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt