Spoedwet voor Skypetestamenten

AMSTERDAM, 3 APRIL 2020 – Er komt een spoedwet die het tijdelijk mogelijk maakt dat mensen via een videobelverbinding met de notaris een testament opstellen. Op die manier kunnen ook mensen die door de coronamaatregelen van de buitenwereld zijn afgesloten, zoals mensen in een verpleeghuis, toch een testament maken. Dat heeft het kabinet vandaag na afloop van de ministerraad bekendgemaakt.



Met de spoedwet geeft het kabinet gehoor aan een oproep van de Vereniging van estate planners in het notariaat (EPN), de vereniging van erfrechtadvocaten (VEAN) en een aantal hoogleraren notarieel recht. Er komt bovendien een oplossing voor andere rechtshandelingen waarvoor de wet normaal gesproken voorschrijft dat mensen persoonlijk bij elkaar moeten komen. Daardoor wordt verspreiding van het coronavirus beperkt. Ook de beroepsorganisatie van notarissen (KNB) had hiervoor aandacht gevraagd.



Martijn van Valburch, kandidaat-notaris en bestuurslid van de EPN, is blij dat minister Dekker met een spoedwet komt: “We merken dat veel mensen juist nu hun zaken goed willen regelen voor als ze onverhoopt het slachtoffer worden van het coronavirus. Met deze wet kunnen we straks rechtszekerheid bieden aan mensen die via Skype een testament willen maken. Bovendien voorkomen we dat dat nabestaanden straks allerlei juridische procedures moeten gaan voeren over de geldigheid van zo’n Skypetestament.”



Hoe de tijdelijke wetswijziging er precies uit zal zien en wanneer die in werking treedt, is nog niet bekend.