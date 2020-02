Oxfam Novib: EU-zwarte lijst belastingparadijzen nog steeds zwak Den Haag, 18 februari 2020. EU-Ministers van Financiën stemden zojuist in met de jaarlijkse herziening van de Europese zwarte lijst van belastingparadijzen. Ondanks het feit dat de Kaaimaneilanden, één van de grootste en belangrijkste belastingparadijzen ter wereld, op de zwarte lijst staat blijft de EU zwarte lijst in gebreke, zo stelt Oxfam Novib. Verder blijft het onacceptabel dat een aantal EU-landen die eveneens aan te merken zijn als belastingparadijs, zoals Nederland, niet worden aangepakt. Johan Langerock, belastingexpert Oxfam Novib: “Het proces rond de Europese lijst van belastingparadijzen duwt landen richting bepaalde hervormingen. Goed nieuws, maar het probleem is namelijk dat het proces zo ook notoire belastingparadijzen gaat legitimeren na enkele minimale hervormingen. We hebben het verhaal eerder gezien met Bermuda: de EU-ministers zetten ze met grote fanfare op hun zwarte lijst, maar kort daarna wordt Bermuda na minimale hervorming verwijderd. Zonder de criteria van de zwarte lijst aan te scherpen, maken we ons grote zorgen dat de actie van vandaag tegen de Kaaimaneilanden - hoe welkom ook - met dezelfde teleurstelling zal eindigen.’’ De fundamenten van het proces moeten anders en daarvoor moet de Europese Unie dringend haar criteria versterken. Het feit dat een land als Botswana op de lijst staat, terwijl een Bermuda eraan ontsnapt is absurd.’’ Oxfam Novib roept de EU op om de criteria voor de zwarte lijst aan te scherpen zodat meer schadelijk belastingbeleid wordt aangepakt en ervoor te zorgen dat het beoordelen van landen op objectieve wijze plaatsvindt zonder politieke inmenging. Ook dit jaar was er weer sprake van politieke inmenging moet Oxfam tevergeefs vaststellen. Tot slot moeten Europese belastingparadijzen, waaronder Cyprus, Ierland, Luxemburg, Malta en Nederland, eveneens worden aangepakt. Johan Langerock: “Nederland speelt een uitzonderlijk schadelijke rol als belastingparadijs voor multinationals. Recent werd nog berekend dat landen wereldwijd, inclusief ontwikkelingslanden, naar schatting jaarlijks 22 miljard euro mislopen door de Nederlandse belastingregels. Achter het dichten van de Nederlandse belastinglekken moet nu echt haast worden gezet. Belastingparadijzen beroven arme en rijke landen van het geld dat ze nodig hebben om armoede te bestrijden en om te investeren in publieke voorzieningen zoals gezondheidszorg en onderwijs.”

• Vandaag om 18:00 uur publiceert het internationale Tax Justice Network (TJN) haar befaamde Financial Secrecy Index. De Financial Secrecy Index rangschikt elk land op basis van de bijdrage van het juridische en financiële systeem van een land om fraude, belastingontwijking en witwassen van vermogende particulieren en criminelen te faciliteren.



• Op 7 maart 2019 bracht Oxfam het rapport Off the Hook uit. Dit rapport beoordeelt in detail de werking van de zwarte en grijze lijst van de EU. Ook laat het rapport zien hoe vijf EU-lidstaten, waaronder Nederland, op de zwarte lijst zouden staan als de EU haar eigen criteria ook zou toepassen op de eigen lidstaten.



• Op 26 maart 2019 oordeelde het Europees Parlement dat de Nederlandse overheid nog steeds grootschalige belastingontwijking door multinationals faciliteert. Oxfam Novib berekende in haar meest recente rapport dat één specifiek Nederlands belastinglek overheden wereldwijd jaarlijks €5-10 miljard kan gaan kosten, tenzij dit lek voor 1 januari 2020 gedicht zou zijn.



• Onlangs berekende hoogleraar Arjan Lejour dat het belastingklimaat in Nederland de rest van de wereld 22 miljard euro kost. Ander internationaal onderzoek toont dan weer dat Nederland meer dan 90 miljard USD buitenlandse winsten van multinationals aantrekt.



• In 2019 publiceerde het internationale Tax Justice Network (TJN) haar eigen lijst van belastingparadijzen en kwam het tot de volgende top 10 van landen ‘die het meeste doen om belastingontwijking door multinationals te versterken en het mondiale belastingsysteem te ondermijnen’: 1) Britse Maagdeneilanden; 2) Bermuda; 3) Kaaimaneilanden; 4) Nederland; 5) Zwitserland; 6) Luxemburg; 7) Jersey; 8) Singapore; 9) Bahamas; 10) Hong Kong.