Efficiënter vergaderen dankzij samenwerking ACES Direct en OurMeeting

Tilburg/Dordrecht – Vergaderen is belangrijk, maar kan vaak veel efficiënter. ACES Direct en OurMeeting gaan zich samen inzetten om klanten te helpen bij het ondersteunen van vergaderingen in de zakelijke markt. ACES Direct gaat training en advies geven rondom vergaderondersteuning en implementeert OurMeeting als vergadersoftware.



“Voor veel van onze klanten is efficiencyverbetering van vergaderingen een belangrijk verbeterpunt”, vertelt Jasper Verhaaren van ACES Direct. “Met de online ondersteuning die OurMeeting biedt, kunnen we daarin echt toegevoegde waarde bieden.”



“Vergaderingen doen er toe. Ze zijn noodzakelijk voor goede besluitvorming. Elkaar in de ogen kijken is onvervangbaar. Tegelijk kunnen veel vergaderingen veel efficiënter”, vertelt Rens Groeneveld van DocWolves, de leverancier van OurMeeting. “Juist in dit digitale tijdperk is het belangrijk om elkaar te blijven ontmoeten. Maar wanneer je elkaar ontmoet, zorg dan dat het efficiënt verloopt. Zorg dus voor een goede agenda. Met de juiste stukken. Zodat mensen zich goed voorbereiden. Maar ook: leg afspraken – of het nou besluiten zijn of actiepunten – goed vast en zorg dat iedereen ze snel kan vinden. Anders kun je besluiten nemen tot je een ons weegt, het is zonde van je tijd als er daarna niets of veel te weinig gebeurt”, aldus Groeneveld.



Over ACES Direct



Als IT-specialist is ACES Direct een strategische partner voor haar klanten. Van advies tot het servicegerichte leveren van complexe IT-oplossingen. Organisaties kloppen bij ACES Direct aan met algemene bedrijfsvraagstukken waarin een rol voor IT is weggelegd. We zijn veel onderweg om bij klanten te adviseren, installeren en implementeren.



Over OurMeeting



OurMeeting (https://ourmeeting.nl/) helpt organisaties om de kwaliteit van besluitvorming te verhogen door het bieden van een oplossing voor veilig, efficiënt en gebruiksvriendelijk papierloos vergaderen. De oplossing wordt internationaal gebruikt bij pensioenfondsen, verzekeraars, banken, zorginstellingen, universiteiten en bedrijven. OurMeeting is het label voor de zakelijke markt van DocWolves BV uit Dordrecht. Zusterlabel Parlaeus ondersteunt de bestuurlijke en politieke besluitvorming bij overheden.