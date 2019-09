LetsGoDigital dringt Top 5 binnen van 'Beste tech-sites in Nederland'

Onderzoek naar de Top 25 Beste Nederlandse technologie websites op basis van de Ahrefs data analysetool.



In september 2017 lanceerde het Nederlandse online magazine LetsGoDigital vol trots haar nieuwe technologie nieuwswebsite, zoals destijds in het ANP persbericht te lezen viel. Inmiddels zijn er twee productieve jaren verstreken. In deze sterk competitieve online business heeft LetsGoDigital zich internationaal op de kaart gezet door met grote regelmaat exclusieve en onthullende content te publiceren binnen de technologie branche.



De publicaties die op LetsGoDigital verschijnen worden internationaal in groten getale overgenomen door gerenommeerde websites, waaronder het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes en ’s werelds grootste speler op het gebied van technologie CNET. Deze wereldwijde steun heeft ertoe geleid dat LetsGoDigital in een record tempo de Top 5 Beste Tech sites van Nederland is binnengedrongen, zoals de professionele analysetool Ahrefs uitwijst.



Wereldwijd maken veruit de meeste uitgevers, SEO specialisten en online marketeers gebruik van deze betrouwbare database om meer inzicht te krijgen in de website prestaties, en die van de concurrentie. Enkele toonaangevende bedrijven die Ahrefs inzetten zijn Facebook, Netflix en LinkedIn. Ahrefs geeft elke website een unieke ranking mee, daarnaast worden zowel de domeinnaam als de onderliggende pagina’s beoordeeld.



Om een beter inzicht te krijgen in de Top 25 Nederlandse technologie nieuws websites heeft LetsGoDigital een overzicht samengesteld, aan de hand van de data die verschaft wordt door Ahrefs.



Meer weten? Bekijk hier het volledige achtergrond artikel over het onderzoek naar de Top 25 Beste Nederlandse technologie websites.



