SAMENWERKING FREEDOM INTERNET EN CANAL DIGITAAL

Freedom Internet en Canal Digitaal gaan hun krachten bundelen bij het aanbieden van internet en televisie. Klanten kunnen kiezen voor internet en telefonie van Freedom Internet in combinatie met interactieve televisie van Canal Digitaal. De klant profiteert zo van het beste van twee werelden: een veilig, vrij, open en toegankelijk internet voor iedereen via Freedom Internet samen met het beste dat tv te bieden heeft via Canal Digitaal. Bovendien heeft de klant het gemak van één factuur en één aanspreekpunt.







Christiaan Puper (VP Country Manager Benelux van M7): “Wij zijn verheugd over de keuze van Freedom Internet voor interactieve televisie via internet van Canal Digitaal. Wij zien het als een mooi voorbeeld van hoe twee partijen hun kernactiviteiten bundelen en zo het beste aan klanten kunnen bieden: een uitstekende persoonlijke service met het beste internet en het beste van tv. Hierdoor kunnen we consumenten die kwalitatief hoogstaande diensten en service verlangen uitstekend bedienen.”



Interactieve televisie van Canal Digitaal betekent een zeer compleet pakket voor een scherpe prijs. Een zeer breed aanbod van televisiezenders waar en wanneer je maar wilt. Thuis op je grote scherm, onderweg op je smartphone en op vakantie op je tablet. Dankzij Begin Gemist, TV Gemist en opnamemogelijkheden voor veel kanalen hoeft een klant niets meer te missen en zit hij of zij niet meer vast aan uitzendtijden. In deze moeilijke tijd is er wat minder sport, maar FOX Sports 1, 2 en 3 zijn altijd onderdeel van het Canal Digitaal-pakket. Waar andere televisieaanbieders bijvoorbeeld FOX Sports Eredivisie als premiumpakket aanbieden of opnemen als aanvullende optie, zit dat bij Canal Digitaal standaard in het pakket, terwijl de prijs daarvan nog steeds scherp is. Dat is wat we bedoelen met alles wat de consument tegenwoordig verwacht van zijn of haar televisieaanbieder.



Over Freedom Internet



Freedom Internet is de nieuwste internetprovider van Nederland. Zij biedt internetdiensten voor consumenten en de kleinzakelijke markt. Freedom Internet staat voor een vrij, open en toegankelijk internet voor iedereen, waarbij veiligheid, privacy en kwaliteit kernwaarden zijn.



Over Canal Digitaal



Canal Digitaal is onderdeel van M7 Group S.A., een CANAL+ Group-onderneming. M7 Group, gevestigd in Luxemburg, is een van Europa’s snelst groeiende aanbieders van televisiediensten voor consumenten en de zakelijke markt. Verspreid over 8 landen bedient M7 Group meer dan 3 miljoen huishoudens met honderden radio- en tv-zenders, en alle relevante interactieve mogelijkheden om het groeiende aanbod van overzichtelijke content op maat toegankelijk te maken. Sinds 2011 biedt M7 haar klanten in Nederland en België ook breedband- en telefoniediensten aan.