Zeven dagen lang draait alles om de jaren 80 op Omroep Brabant

De tijden van cassettebandjes, The A-team en neutronenbomstickers op je bruine schooltas herleven komende week op Omroep Brabant. Een hele week draait de radiozender tijdens de gepresenteerde uren alleen maar muziek uit de jaren 80. Daarnaast halen de presentatoren veel herinneringen op. 'Het gevoel van de jaren 80' hoor je van maandagochtend 23 november om 6.00 uur en eindigt op zondag 29 november om 18.00 uur op Omroep Brabant.



“We gaan bijvoorbeeld even bellen met Henny Vrienten van Doe Maar. Die band was natuurlijk ongekend populair in die tijd”, vertelt presentator Ronny Balk. “Maar het was ook de tijd van het gewonnen EK voetbal (met Berry van Aerle) en Ter Land, Ter Zee, En In De Lucht met superkandidaat Johan Vlemmix.” Luisteraars kunnen ook de hele week mee doen aan een speciaal spel. In ‘Wazeetie, is het een eighty?’ testen we de kennis van de jaren 80. Ronny Balk: “Als hoofdprijs hebben we een heuse draagbare radio-cassete-recorder! Maar dan wel met usb-aansluiting. Helemaal van deze tijd!”



De radio-programmering blijft die week nagenoeg gelijk. Behalve op vrijdagavond 27 november. Dan draait Ronny Balk tussen 20.00 en 24.00 uur de grootste disco classics uit de jaren 80. Een ouderwets avondje uit maar dan thuis in de woonkamer met de radio aan! En op zondag 29 november hoor je tussen 14.00 en 18.00 uur de 40 grootste hits van het decennium.



“Het gevoel van de jaren 80” start maandagochtend 23 november om 6.00 uur en eindigt op zondag 29 november om 18.00 uur. Omroep Brabant is te ontvangen in West-Brabant op FM 91.0, Midden-Brabant op FM 91.9, Noordoost-Brabant op FM 95.8 en Zuidoost-Brabant op FM 87.6. En natuurlijk online via omroepbrabant.nl/radio.