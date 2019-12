Jaarbeurs krijgt grootste vinylshop van Nederland

Meer dan 40.000 LP’s (45 toeren) en singles (33 toeren) worden tentoongesteld en verkocht in de Jaarbeurs. Deze immense vinyl shop is onderdeel van het Top 2000 Live Café dat in Utrecht plaats vindt van 26 t/m 30 december. Een evenement dat volledig los staat van het NPO Top 2000 café in Hilversum en waarbij de grootste hits aller tijden centraal staan. ,,Er zijn de hele dag live optredens”, zegt project manager Karolien Hillenaar. ,,Onder meer verschillende bands, bekende DJ’s en popkoren treden op.”



Het Top 2000 Live Café wordt voor de derde keer georganiseerd en vindt dit keer plaats in Grand Café Speys bij de Jaarbeurs. ,,Alles draait om muziek”, zegt Hillenaar. ,,En er is een hoofdrol weggelegd voor vinyl in letterlijk alle denkbare genres. Van rock tot pop en klassiek.” Er wordt een speciale shop ingericht waar liefhebbers kunnen struinen tussen meer dan 40.000 lp’s en singles. ,,Onze collectie is de grootste van Nederland en komt speciaal voor het Top 2000 Live Café naar Utrecht. Wie van vinyl houdt moet onze shop gezien hebben”, aldus Hillenaar. Dat kan ook zonder toegangsbewijs voor het Top 2000 Live Café. ,,De shop is ook zonder ticket toegankelijk.” Toch is het volgens de project manager meer dan de moeite waard om een bezoek aan de shop te combineren met het Top 2000 Live Café. ,,Het evenement is een ‘must’ voor muziekliefhebbers. Met een biertje in de hand luisteren naar de grootste hits die worden uitgevoerd door top muzikanten. Daar draait het om.”



Over het evenement



In het Top 2000 Live Café wordt een ode gebracht aan de populairste muziek van dit moment, die gedraaid wordt door DJ’s Fred Siebelink en Kasper Kooij (bekend van NPO radio 2, ex Top 2000 DJ). ,,De Top 2000 live Café Band is gespecialiseerd in verzoeknummers en improvisatie”, legt Hillenaar uit. ,,Ze spelen zowel rock, pop als Nederlandse klassiekers uit de Top 2000.” Daarnaast spelen The Glamrocks en Astrid van Helden een groot aantal nummers live en zingen drie ‘Soul Sisters’ een selectie van de allergrootste Motown- en soul hits. ,,Popkoren uit de regio Utrecht maken het muzikale plaatje compleet.” De setting is intiem en ademt de sfeer uit van een groot café. Op grote videoschermen die in het café gepositioneerd zijn, worden clips en achtergrondinformatie getoond. De DJ’s verzorgen onder meer een quiz en draaien vanzelfsprekend de grootste hits aller tijden. Hillenaar belooft een ongeëvenaard muzikaal feest. Nieuw zijn de ruimere openingstijden. De deuren gaan dagelijks om 12.00 uur open. Het evenement eindigt om 24.00 uur. De vinyl shop is gratis toegankelijk.



Tickets en info: www.top2000livecafe.nl

