Energy-Up presenteert het nieuwe normaal voor duurzame woningen/wijken

Op 2 oktober organiseert Stroomversnelling Energy-Up 2019 in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Dit congres is voor klimaatwoordvoerders uit de Tweede Kamer, de ambtelijke top en opinieleiders uit de industrie, het podium voor verkenning en discussie over het nieuwe normaal dat door de energietransitie is ontstaan. Meer dan 10.000 NOM-woningen zijn gerealiseerd, 30-jaars financiering voor VVE’s is mogelijk gemaakt, nieuwbouw is standaard aardgasvrij en renovatieconcepten komen uit de fabriek rollen. Energy-Up is voor gemeentes, woningbouwcorporaties, aanbieders, toeleverende industrie en adviseurs het event voor actuele inzichten en ontmoetingen.



Interactief programma



Het plenaire deel bevat onder andere een rondetafelgesprek met opinieleiders uit industrie en de ambtelijke top en een discussie met de klimaat-woordvoerders uit de Tweede Kamer. Hierbij zijn Daniel Koerhuis (VVD), Erik Ronnes (CDA), Carla Dik-Faber (CU), Chris Stoffer (SGP), Sandra Beckerman (SP) en Frank Wassenberg (PvdD) aanwezig. Daarnaast is er een programma van deelsessies dat deelnemers handelingsperspectief biedt voor in de dagelijkse praktijk. Ook kan de innovatiemarkt worden bezocht en biedt het event veel ruimte om bij te praten met vakgenoten.



Programma van de deelsessies



De deelsessies zijn gericht op de praktijk en geven tools en handvatten om mee aan de slag te gaan. Deelnemers kunnen zich inschrijven voor onder andere de volgende sessies:



-Hoge impact met lage-temperatuur-warmtenetten.



-Van spijtmaatregelen naar slimme stappen.



-Maatwerk én massaproductie.



-Tripadvisor voor de wijkaanpak.



-Wijken verduurzamen: doel of middel?



-Wijkoverleg gaat viral! Wat doet de gepensioneerde ingenieur?





Innovatiemarkt



De innovatiemarkt is onderdeel van het kloppend hart van Energy-Up. Op deze plek is te zien hoe innovatie bijdraagt aan het realiseren van een CO2 neutrale woningvoorraad. De markt presenteert producten, diensten en processen die ingrijpen op woning-, straat- of wijkniveau. Gedurende de dag is er op verschillende momenten ruimte voor deelnemers om een kijkje te nemen op de markt.



Praktische informatie over Energy-Up



Inschrijving is mogelijk op de website van Stroomversnelling: https://stroomversnelling.nl/energy-up-2019/. De inloop is vanaf 08:30 uur en het plenaire programma start om 10.00 uur. Om 16.00 uur is er een netwerkborrel.



De locatie is de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Meer informatie over de locatie is te vinden op https://www.vannellefabriekrotterdam.com



Energy-Up 2019 is kosteloos voor leden van Stroomversnelling, voor niet-leden wordt een bijdrage in de kosten gevraagd van 85 Euro.