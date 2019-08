STARFIGHTER F-104 TE ZIEN OP SOESTERBERG ZOMEROFFENSIEF

Een van de meest bekendste gevechtsvliegtuigen van de 20e eeuw, de F-104 Starfighter, is tijdens het Soesterberg Zomeroffensief bij het Nationaal Militair Museum te bewonderen voor publiek. De Starfighter is te zien in het weekend van 24 en 25 augustus a.s. in Soesterberg.



F-104 Starfighter



De Starfighter is één van de bekendste jachtvliegtuigen uit de geschiedenis van de Luchtmacht. Dit exemplaar is een tweezitter en werd gebruikt voor trainingsvluchten. Vele jachtvliegers van de vliegbasis Volkel hebben in dit vliegtuig hun opleiding gehad. Normaal staat dit vliegtuig in depot maar nu is hij speciaal voor het evenement in orde gemaakt en voor bezoekers te bezichtigen.



Soesterberg Zomeroffensief



Tijdens het tweedaagse evenement zijn er, naast de Starfighter, nog tal van vlieg- en voertuigen te zien. Ook de F-4 Phantom straaljager keert terug naar Soesterberg en wordt vergezeld van o.a. de Challenger tank en de Russische T34 tank. Twee keer per dag is er een spectaculaire tankshow in de Arena. Daarnaast is er een militaire markt, muziek, een foodcourt en zijn er volop activiteiten voor kinderen. Er zijn nog kaarten beschikbaar.



Nationaal Militair Museum



Het Nationaal Militair Museum (NMM) is hét museum over de betekenis van de krijgsmacht voor Nederland in het heden, verleden en de toekomst. Het museum belicht deze betekenis aan de hand van verhalen, activiteiten en actuele exposities die je bijblijven. Naast zes themadelen waar met moderne museale presentaties het verhaal van de land- en luchtmacht wordt verteld, is er een enorme presentatieruimte waarin veel imposante collectiestukken zoals vliegtuigen, tanks, pantservoertuigen en helikopters zijn te bezichtigen. Kijk voor meer informatie op www.nmm.nl of volg ons via Facebook en Twitter.