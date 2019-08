SodaStream verkocht eerste half jaar bijna 2,5 keer zo veel toestellen

Duurzame boodschap van SodaStream slaat aan in Nederland: SodaStream verkocht de eerste zes maanden van dit jaar bijna 2,5 keer zo veel toestellen als vorig jaar in ons land



SodaStream, wereldwijd marktleider voor toestellen om thuis bruiswater te maken, onderdeel van PepsiCo, kan voor de eerste helft van dit jaar behoorlijk indrukwekkende groeicijfers voorleggen. In de eerste zes maanden van 2019 werden in ons land 136% méér bruiswatertoestellen verkocht dan vorig jaar. Het gaat dan onder meer om de toestellen Spirit, Spirit One Touch (‘Gekozen Product van het Jaar’) en Crystal. Maar ook de verkoop van andere producten uit het SodaStream-assortiment kent een spectaculaire groei ten opzichte van vorig jaar: herbruikbare flessen +112%, SodaStream-smaken (zoals de nieuwe reeks Flavors en Goodness) +218%, en koolzuurcilinders maar liefst +222%.



Johan Schepers, General Manager van SodaStream Benelux: “Mede dankzij burgerinitiatieven als Mei Plasticvrij, acties zoals World Cleanup Day en de nieuwsberichten in de media worden steeds meer mensen zich bewust van het probleem van bruiswater en andere koolzuurhoudende dranken verpakt in plastic wegwerpflessen. Daar bieden we met SodaStream een duurzaam antwoord op: één herbruikbare SodaStream-fles vervangt duizenden plastic wegwerpflessen. En die boodschap slaat meer en meer aan, met name ook in Nederland,, zo blijkt uit onze cijfers.”



Daniel Birnbaum wordt Voorzitter, Eyal Shohat wordt CEO



Op 1 september 2019 zal Eyal Shohat (45) de functie van CEO bij SodaStream International overnemen van Daniel Birnbaum. Birnbaum wordt Voorzitter van het bedrijf dat hij 12 jaar lang met succes geleid heeft. “We hebben samen veel bereikt: we hebben de drankenindustrie op zijn kop gezet, we creëerden duizenden banen, we hebben bewezen dat vrede tussen Israëli’s en Palestijnen mogelijk is, we hebben de wereld gered van miljarden plastic wegwerpflessen, we hebben onze aanwezigheid in 13 landen uitgebreid naar 46, we zijn overgenomen door PepsiCo... Maar vooral: onze medewerkers maakten vriendschappen die zich uitstrekken over religies, naties en continenten”, aldus Birnbaum. “PepsiCo’s CEO vroeg me om te blijven als Voorzitter en ik ben vereerd om dit te doen.”



Na zijn functie als Chief Corporate Development Officer van SodaStream was Shohat de afgelopen twee jaar plaatsvervangend CEO. Hij trad in 2010 in dienst bij SodaStream als Chief Legal Officer. Shohat: “Onder leiding van Daniel werd SodaStream een fenomenaal succes. SodaStream zal een ‘Island of Peace’ blijven en vechten voor een einde aan wegwerpplastic.”



Over SodaStream



SodaStream biedt een duurzaam alternatief voor bruisend water en is wereldwijd marktleider op het gebied van toestellen om thuis bruiswater te maken. Met een SodaStream-apparaat maak je kraanwater in een handomdraai bruisend en zijn plastic flessen overbodig. De intensiteit van de bubbels bepaal je zelf. SodaStream is actief in 45 landen. In Nederland is SodaStream verkrijgbaar bij onder andere PLUS, Blokker, MediaMarkt, BCC, bol.com, Coolblue en SodaStreamStore.nl.



https://www.sodastream.nl/