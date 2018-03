Kinderen moeten vaker de kans krijgen om tijdens schooltijd te bewegen. Dat vinden Kompan en Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Tijdens de tweede dag van de ‘Week voor de gezonde jeugd’ maakten de twee partijen bekend samen te gaan werken binnen het programma ‘The Daily Mile’.



In Nederland beweegt maar de helft van alle kinderen voldoende; minimaal een uur per dag. Genoeg ruimte voor verbetering, aldus JOGG en KOMPAN. Daarom bundelen de twee organisaties hun krachten door zich in te zetten voor een beweegvriendelijke schoolomgeving middels het programma ‘The Daily Mile’ dat in 2016 door JOGG in Nederland werd geïntroduceerd.



“Spelen en bewegen hoort nou eenmaal bij kind zijn. We horen dan ook veel positieve verhalen van ouders, leerkrachten en leerlingen over wat het rondje rennen op school hen al heeft opgeleverd. KOMPAN hielp voorheen al JOGG-gemeenten met advies over het creëren van beweegvriendelijke wijken. Nu wordt deze kennis ook ingezet om met The Daily Mile meer kinderen de kans te geven om tijdens schooltijd meer te bewegen.” Aldus Marjon Bachra, directeur van JOGG.



Een kwartiertje rennen per dag



The Daily Mile is een initiatief uit Schotland waarbij leerlingen met de klas meerdere dagen per week 15 minuten een rondje rennen rondom school om zo stoom af te blazen en energie op te doen. Uit onderzoek van Mulier Instituut bereikt het programma inmiddels al tussen de 440 en 690 basisscholen in Nederland.



“The Daily Mile is een fantastische mogelijkheid om kinderen structureel te laten bewegen naast het vrij spelen op een schoolplein. Ons streven is dat kinderen al voldoende bewegen gedurende de schooldag. En dat kan door het koppelen van verschillende beweegvormen: ‘The Daily Mile’, de route van en naar school, een goed ingericht plein & bewegingsonderwijs (kan ook prima buiten). Het gezegde ‘Jong geleerd is oud gedaan’ geldt zeker voor bewegen! We zijn zeer verheugd om dit samen met JOGG verder te mogen uitbouwen en scholen te inspireren tijdens ons dagelijkse werk.” Aldus Sjoerd van Rossem, Managing director KOMPAN.



*Bron: Leefstijlmonitor, RIVM i.s.m. VeiligheidNL en CBS, 2015



Over KOMPAN



Wij vinden het van belang dat een buitenruimte veel meer is dan alleen een plek om te spelen, te bewegen en te verblijven. We ontwikkelen & produceren elementen voor de buitenruimte en richten de ruimte zodanig in dat het een podium is dat prikkelt om te bewegen en te verblijven en tegelijk voordelen opleveren voor de ontwikkeling van kinderen, het onderhouden en vitaal houden van volwassenen en senioren. Een goed ingerichte buitenruimte is een krachtig hulpmiddel om de gezondheid, het leervermogen en de sociale integratie van kinderen en volwassenen te bevorderen.



Over Jongeren Op Gezond Gewicht en The Daily Mile



Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is een landelijke stichting die zich samen met gemeenten, het bedrijfsleven en publieke organisaties inzet voor het recht van kinderen op een gezonde jeugd. Dit doet JOGG door gemeenten lokaal te ondersteunen in de preventie van overgewicht met de integrale JOGG-aanpak. Hiernaast oefent JOGG vanuit landelijk perspectief invloed uit op de omgeving van het kind door middel van initiatieven zoals ‘The Daily Mile’ waarbij leerlingen tussen de lessen door iedere dag 15 minuten gaan lopen of rennen.



Neem voor meer informatie over JOGG of interviewverzoeken met directeur Marjon Bachra contact op met Karin Hendrikse via karin.hendrikse@jogg.nl of 0623630709.