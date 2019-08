OrangeValley start met OrangeValley Professionals

Digital Marketing Bureau OrangeValley start per 1 september met de verdere uitbouw van haar dienstverlening met een nieuwe tak; OrangeValley Professionals. Er is een sterk toenemende vraag in de markt naar top specialisten in digital marketing. OrangeValley Professionals legt zich toe op het samenbrengen van digital marketing kandidaten en organisaties met een behoefte naar de juiste professionals.



OrangeValley Professionals wordt aangestuurd door Gitte Bosma, een ervaren kracht in de recruitment wereld. “Ik ben enorm enthousiast over deze nieuwe uitdaging. Met mijn jarenlange ervaring vanuit mijn eigen bedrijf SemPeople, ken ik de markt en de professionals als geen ander. Hierdoor match ik moeiteloos vraag en aanbod”, aldus Gitte. Het team van OrangeValley Professionals richt zich primair op de bestaande opdrachtgevers van OrangeValley maar staat zeker open voor andere bedrijven in ons marktsegment.



Managing Director van OrangeValley, Ortwin Verreck: “We zijn verheugd dat Gitte en haar team zich in gaan zetten op onze nieuwe dienstverlening. Met haar bewezen talent voor het bereiken van de ideale match zijn we overtuigd dat OrangeValley Professionals voor vele opdrachtgevers de juiste digital marketing medewerker gaat vinden”



Meer informatie omtrent OrangeValley Professionals vind je op de Werving & Selectie pagina op onze website.