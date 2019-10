Nederlands Bockbier uniek in de wereld

Zodra de bladeren aan de bomen beginnen te kleuren, hunkert de Nederlandse bierliefhebber naar een zacht en verwarmend Bockbier. Met zo’n heerlijk roodbruin gekleurd biertje met karamelachtige aroma’s doorstaat de Nederlander al jaren elke herfststorm. En daarin is ons land uniek, zo concludeert Bierista Bieropleidingen. Nergens anders ter wereld is herfstbock zo in trek als in ons land.



Over het ontstaan van Bockbier is veel gezegd en geschreven. De oorsprong ligt in de Duitse stad Einbeck. Daar zit een kern van waarheid in, maar dat is niet het hele verhaal. Dat Einbecker bier was een totaal ander bier dan onze herfstbock. Zo is het oorspronkelijke Einbecker bier een goudblond bier. De huidige cultuur rond ‘onze donkere herfstbock’ is - anders dan vaak gedacht wordt - nog maar zo’n zo’n veertig jaar oud.



Tegenbeweging



Eind jaren ’70 was Nederland een soort pilswoestijn. Ons land telde toen slechts zo’n 20 bierbrouwerijen (nu meer dan 700!!!). Die brouwden vrijwel uitsluitend Pils. Net voordat de ooit zo rijke Nederlandse biercultuur helemaal ter ziele ging, kwam er een tegenbeweging op gang. Een van de ‘nieuwe’ biersoorten die toen letterlijk weer kleur gaf aan het Nederlandse bierlandschap was Bockbier.



Steeds meer soorten



De Nederlandse bierdrinker bleek ontvankelijk voor dit seizoensbier met de diepbruine kleur met rode gloed. Het bier werd steeds populairder en steeds meer brouwerijen voegden het bier toe aan het assortiment.



Het Nederlandse Bockbier dat vanaf eind jaren zeventig in zwang kwam, was voornamelijk ondergistend. Deze bieren, die bij lage temperaturen worden vergist, zijn wat strakker en minder uitbundig in aroma’s dan bovengistende bieren.



Vloeibaar brood



De Herfstbock is een typisch Nederlands bier. In België worden ook steeds meer verschillende soorten Bockbieren gebrouwen, maar die zijn voornamelijk bestemd voor de Nederlandse markt. De Belgische bierliefhebber heeft het herfstbier (nog) niet omarmd.



In Duitsland is Bockbier wel geliefd, maar dit is een bier dat het hele jaar door wordt gedronken en zijn oorsprong vindt in de vastentijd. In de vastentijd in het voorjaar mocht er niet worden gegeten. Het zware Bockbier bood door zijn hoge voedingswaarde uitkomst. Dit bier wordt ook wel ‘vloeibaar brood’ genoemd. Dit is waarschijnlijk ook de basis voor ons volksweetje dat een biertje gelijk staat aan twee boterhammen met kaas. Een sprekend voorbeeld van zo’n bier is de Schneider Weisse Aventinus.



Bockbier & spijs



Bockbier heeft een alcoholpercentage van rond de 6,5 tot 7%. De dubbelbocken hebben vaak een procentje alcohol meer, dus niet dubbel zoveel, zoals de naam wellicht doet vermoeden. Bockbier wordt gekenmerkt door zoete tonen van geroosterd graan, karamel en chocolade. De afdronk is medium bitter.



Bockbier is uitermate geschikt om te combineren met gerechten. Bekend zijn de stoofpotjes, maar ook een goede stamppot gaat uitstekend samen met een bockje. Datzelfde geldt voor uiteenlopende vleesgerechten en wild. Ook bij desserts, en vooral nagerechten met chocolade, is een Bockbier een geweldige partner.



Marktleider



In ons land worden ruim 250 verschillende bockbieren gebrouwen. Grolsch Herfstbok is al jaren het meest verkochte Bockbier. Sinds enkele jaren heeft Grolsch ook een gerijpte variant, de Grolsch Rijpe Herfstbok. Dit bier heeft een jaar gerijpt in de bunkers van Vliegbasis Twente. In Nederland wordt ook het enige Trappisten Bockbier ter wereld gebrouwen: La Trappe Bockbier, gebrouwen in het trappistenklooster in Berkel-Enschot bij Tilburg.



