'Binnen een paar dagen komen we op de schaats'

Dit is een expertquote van Yannick Damen van Weeronline, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: IJsbaan Doorn open voor kinderen na nacht werken | ANP



Door de ijzige kou en afname van wind kan de ijsvorming en ijsgroei komende dagen snel gaan. Waarschijnlijk kan binnen enkele dagen boven ondiep water geschaatst worden en komend weekend volgt mogelijk massale schaatspret.



De weerscondities zijn bijna perfect voor de vorming van prachtig schaatsijs. Aan het begin van deze koudegolf viel namelijk een dik pak sneeuw en waaide het stevig. De wind hield het water open en daardoor kon de sneeuw niet op een dunne ijslaag blijven liggen. Op beschutte plaatsen ontstond wel sneeuwijs. Dit is zwak en onbetrouwbaar ijs dat ontstaan is tijdens de sneeuwval en moeizaam zal aangroeien.



Wanneer sneeuw op het ijs blijft liggen werkt dit als een soort deken, waardoor het ijs nauwelijks aangroeit. Dit zagen we in februari 2012, toen het na een paar dagen kou sneeuwde. Dat leidde ertoe dat er geen Elfstedentocht kon worden gereden.



Snel op de schaats



Sintel- en skeelerbanen kunnen hun deuren in principe al vanaf vandaag openen. Daar is het koud genoeg voor, want het is vanmiddag niet warmer dan -4 tot -8 graden. Door nachten met strenge vorst ontstaat vanaf morgen ook snel ijs op open water. Op water van een meter diep is het ijs donderdag al 8 centimeter dik. Naar verwachting is de ijsdikte vrijdag al 9-12 centimeter. Dat is ruim voldoende om op te kunnen schaatsen. Waarschijnlijk is het dan ook nog eens prachtig weer met flink wat zonneschijn: beter schaatsweer kun je niet wensen.



Boven diep water begint de ijsgroei later en zal het ijs waarschijnlijk nog een stuk minder dik zijn, maar mogelijk wordt daar in het komende weekend voldoende ijsdikte bereikt. Vanaf 12 cm dikte is het veilig om met meerdere mensen boven diep water te schaatsen.



Gemiste kans op Elfstedentocht?



Na het weekend wordt de weersverwachting onzeker. Mogelijk groeit het ijs verder aan en komt zelfs de benodigde dikte van 15-16 cm voor de Elfstedentocht in zicht. Dat zou extra zuur zijn nu de tocht door de coronamaatregelen niet kan worden gehouden. Echter is een belangrijke kanttekening op zijn plaats. De tocht gaat ook over diepe plassen waar nu nog geen centimeter ijs ligt. Pas wanneer de kou ook volgende week zou aanhouden is voldoende dik ijs op de hele route te verwachten. Er is echter ook een kans dat de dooi volgende week al zijn intrede doet.



Yannick Damen is meteoroloog bij Weeronline.