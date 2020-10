Duurzaam en chic kerstcadeau: SodaStream lanceert Décor Edition in Urban Grey

Het ultieme feestdagengeschenk: SodaStream lanceert Décor Edition in Urban Grey



Urban Grey, City Chic







SodaStream kondigt de lancering aan van haar nieuwe Décor-editie, en voegt daarmee speciaal voor de feestdagen een nieuwe kleurtint toe aan het bekroonde bruiswatertoestel Spirit. De stijlvolle Spirit Décor kreeg de moderne kleur Urban Grey en heeft een vaatwasbestendige herbruikbare fles. Het exclusieve cadeau is vanaf half oktober verkrijgbaar.



SodaStream Décor is geïnspireerd door de allernieuwste kleuren in mode en interieur. Nu mensen meer tijd in huis doorbrengen, zijn apparaten die het dagelijkse leven thuis makkelijker maken zeer geliefd. Het elegante grijs maakt van de Spirit Décor een chic, duurzaam en prakisch eindejaarscadeau.



Feestelijke drankjes



De nieuwe Spirit Décor maakt het mogelijk om thuis bruisende drankjes te maken en helpt – met zijn vaatwasbestendige herbruikbare fles – het milieu te redden van duizenden plastic wegwerpflessen. Net als de reguliere Spirit-toestellen is dit unieke Décor-exemplaar snel en makkelijk te gebruiken of mee te nemen, en bepaal je dankzij de handige drukknop zelf de hoeveelheid bruis. Je kan ook een smaakje toevoegen. Laat je voor de feestdagen inspireren door de cocktailrecepten op SodaStream.nl/recepten .



Consumentenadviesprijs SodaStream Décor € 99,95.