Bianca Tetteroo (Achmea) treedt toe tot bestuur Nationale Coöperatieve Raad

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Nationale Coöperatieve Raad (NCR) is Bianca Tetteroo benoemd tot bestuurslid van deze vereniging. Tetteroo is vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van Achmea, het coöperatieve moederbedrijf van onder meer Centraal Beheer, Interpolis en Zilveren Kruis.



Met de benoeming van Bianca Tetteroo is het bestuur van NCR weer compleet. Het bestuur bestaat verder uit voorzitter Dirk de Lugt (Royal Cosun), Fred Bosch (Coop Supermarkten), Wiebe Draijer (Rabobank), Frans Keurentjes (FrieslandCampina), Monique Sweep (Deltawind), Inge de Vries (Coöperatie Boer en Zorg) en Ankie Wijnen (AB Werkt Zuid-Nederland). Tetteroo vervult de vacature die dit voorjaar ontstond door het vertrek van VGZ-topman Tom Kliphuis naar Vivat.



Levende coöperatieve identiteit



Willem van Duin, voorzitter Raad van Bestuur van Achmea, over de nieuwe bestuursfunctie van Bianca Tetteroo: “Als verzekeraar met een coöperatieve identiteit draagt Achmea bij aan een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving. Voor ons is dat logisch, omdat dit past bij wie en wat we zijn. We hebben een levende coöperatieve identiteit waarin waarde voor onze klanten en de samenleving al ruim 200 jaar hand in hand gaan. Achmea is gebouwd op maatschappelijke betrokkenheid en solidariteit. Die uitgangspunten zijn misschien wel actueler dan ooit, als je ziet voor welke uitdagingen de wereld staat. Ook in dat licht ben ik blij met de benoeming van Bianca en wens ik haar veel succes in deze nieuwe rol.” Willem van Duin vervulde de bestuursfunctie bij NCR zelf tussen 2009 en 2017.



Bianca Tetteroo ziet voor zichzelf een rol weggelegd als ambassadrice van het coöperatie-model. “In die hoedanigheid wil ik graag een betekenisvolle bijdrage leveren. Daarbij is het een mooie uitdaging een brug te slaan tussen de kennis en ervaring die ik opdoe bij Achmea en die van NCR.” Bianca Tetteroo vertelt meer over haar motivatie in dit interview:

Bianca Tetteroo – opgeleid tot registeraccountant en bedrijfskundige – trad in 2009 in dienst bij Achmea en is vanaf medio 2015 lid van de Raad van Bestuur. Sinds 1 januari 2020 is zij vicevoorzitter. Bianca Tetteroo is binnen de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de bedrijfsonderdelen Zilveren Kruis, Achmea IT, Achmea Pensioenservices, Achmea Investment Management en Syntrus Achmea Real Estate & Finance. Zij is ook lid van de Raad van Toezicht van Netspar en de Kunsthal Rotterdam.