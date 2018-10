Internetprovider Tele2 heeft snelste klantenservice



Internetprovider Tele2 heeft de snelste klantenservice van Nederland. Klanten staan daar gemiddeld 2:16 minuten in de wacht voordat ze worden geholpen. Bij XS4ALL staan klanten met gemiddeld 10:20 minuten het langste in de wacht. Dat blijkt uit onderzoek van ProviderCheck.nl.



Onderzoek onder elf providers



Voor het onderzoek belde ProviderCheck.nl met elf internetproviders: Tele2, T-Mobile, KPN, Delta, Telfort, Youfone, Caiway, Online.nl, Ziggo, NLE en XS4ALL. Iedere provider belden we twintig keer met vier vragen; voor iedere vraag belden we vijf keer. Tijdens het contact met de klantenservice werden de volgende vier vragen gesteld: ik wil mijn abonnement opzeggen, ik heb een vraag over mijn factuur, mijn internet werkt niet/is traag en ik wil mijn pakket verhogen. Voor iedere vraag belde ProviderCheck.nl vijf keer met alle providers. Zij zijn steeds met dezelfde vraag op hetzelfde tijdstip gebeld.



Kortste wachttijd bij opzeggen contract



Voor het opzeggen van je contract hoef je het minst lang te wachten. Gemiddeld is dat binnen 4:15 minuten geregeld. Het verhogen van je pakket duurt daarentegen met gemiddeld 6:32 minuten het langst. Daarnaast stond men bij twee van de vier vragen bij NLE langer dan tien minuten in de wacht en werd bij twee telefoontjes zelfs de verbinding verbroken.



Inzicht bieden in bereikbaarheid



Met het onderzoek wil ProviderCheck.nl inzicht bieden in de bereikbaarheid van de klantenservice van de providers. ProviderCheck.nl herhaalt dit onderzoek dan ook ieder half jaar. Providers vertellen graag dat ze er zijn voor de klant. Zo claimt XS4ALL dat ze de beste klantenservice hebben. De snelste zijn ze in ieder geval niet. Echter hebben we de inhoudelijke kwaliteit van de klantenservice niet getest.



