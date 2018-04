FNV Horeca en Huis van Eemnes sluiten cao

FNV Horeca heeft een akkoord bereikt met het Huis van Eemnes voor een bedrijfs-cao. Het bestuur van Stichting Huis van Eemnes is zeer tevreden met het resultaat: “Samen met FNV Horeca is de bedrijfs-cao voor het Huis van Eemnes opgesteld. We zijn trots op het resultaat dat zowel een stimulerend werkklimaat voor onze tevreden medewerkers als onze verantwoordelijkheid in goed werkgeverschap waarborgt!”.



Vandaag worden de handtekeningen onder het cao-akkoord gezet en ontvangt het Huis van Eemnes ook de erkenning Goed Werkgever 2018. FNV Horeca vindt goed werkgeverschap erg belangrijk en maakt daarom cao’s op maat. Beter loon is een randvoorwaarde, maar andere voorwaarden zoals scholing, opleiding en arbeidstijden vinden medewerkers net zo belangrijk of soms nog belangrijker. In een cao op maat kan hier invulling aan gegeven worden.



Belangrijkste afspraken



-De salarissen liggen in de starttabel 1,16% hoger dan in de cao van Koninklijke Horeca Nederland en CNV Vakmensen. Daarnaast zijn ook de toekomstige verhogingen uit de nieuwe cao horeca onderdeel van deze cao.



-Medewerkers van 18 jaar en ouder worden na zes maanden gezien als vakervaren en hebben sneller recht op een hoger loon.



-Over het jaar 2018 en 2019 wordt een eindejaarsuitkering van 3% over het brutoloon exclusief vakantiegeld uitbetaald.



-Medewerkers die gedurende een kalenderjaar fulltime in dienst zijn ontvangen één extra bovenwettelijke vakantiedag.



-Een uitgebreide kraamverlofregeling voor partners. De medewerker heeft gedurende een tijdsperiode van vier weken recht op betaald verlof voor maximaal twee dagen per week bij een fulltime dienstverband.



-Medewerkers die onregelmatig ingeroosterd worden ontvangen een vaste onregelmatigheidstoeslag van 10%.



-Ook zijn er goede afspraken gemaakt over scholing, opleiding en ontwikkeling.





Over Huis van Eemnes



De Hilt in Eemnes is verzelfstandigd naar Het Huis van Eemnes. Deze nieuwe organisatie is samen met de bibliotheek Gooi en Meer en de gemeente druk bezig met het ontwikkelen van een nieuwe en duurzame centrale ontmoetingsplaats van Eemnes met daarin net als nu een horecagelegenheid. In de nabije toekomst zal het Huis van Eemnes gaan werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals mensen met een beperking of mensen die willen re-integreren.



Over FNV Horeca



FNV Horeca is de grootste vakbond voor medewerkers in de horeca. Vanaf 1 januari 2018 is er na vier jaar een nieuwe cao horeca tussen Koninklijke Horeca Nederland en CNV Vakmensen afgesproken. FNV Horeca is niet akkoord met deze cao, vanwege de verslechteringen van diverse cao-afspraken en het achterwege blijven van een reële koopkrachtverbetering. Om deze reden richt FNV Horeca zich op goed werkgeverschap en sluit zij bedrijfs-cao’s af met werkgevers die betere arbeidsvoorwaarden willen voor hun medewerkers.