Donner benoemd tot Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau

Piet Hein Donner is benoemd tot Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau. Vandaag (31 oktober 2018) heeft hij uit handen van Koning Willem-Alexander de koninklijke onderscheiding ontvangen. Dit gebeurde tijdens de Buitengewone Vergadering van de Raad van State aan het Binnenhof in Den Haag waar afscheid werd genomen van Donner als vice-president van de Raad van State. Bij deze bijzondere vergadering was ook Koningin Máxima aanwezig, evenals minister-president Rutte, de voorzitter van de Eerste Kamer en de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming. De voorzitter van de Tweede Kamer was verhinderd.



Loopbaan



Piet Hein Donner ontvangt de koninklijke onderscheiding vanwege zijn loopbaan van ruim 40 jaar in het openbaar bestuur. Hij begon die loopbaan halverwege de jaren ‘70 bij het ministerie van Economische Zaken. In 1981 werd hij raadsadviseur bij het ministerie van Justitie, waarna hij in 1990 lid en later voorzitter werd van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid. Van 1998 tot 2002 was Donner lid van de Raad van State. In 2002 maakte hij de overstap naar de politiek en was hij achtereenvolgens minister van Justitie, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in achtereenvolgende kabinetten. Donner was vice-president van de Raad van State sinds 1 februari 2012. Omdat hij deze maand 70 jaar is geworden, gaat hij per 1 november met pensioen.



Toespraak Donner tijdens de Buitengewone Vergadering



Tijdens de Buitengewone Vergadering nam Piet Hein Donner met zijn laatste toespraak als vice-president afscheid van de Raad van State. De volledige tekst van deze toespraak is hier te lezen.