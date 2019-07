'Oudt en Nieuw' ontmoet elkaar: een ‘roze’ overbrugging van de tijd

‘Roze’ ouderen en jongeren ontmoeten elkaar op donderdag 4 juli 2019 in woonzorgcentrum De Rietvinck. De Pre-Pride ontmoeting 'Oudt en Nieuw' staat in het teken van het thema van de Pride Amsterdam 2019: ‘Remember the past, Create the future’. Met speeddates, verhalen uit het verleden en het heden overbruggen ‘roze’ generaties de tijd. Aanwezig zijn onder andere: Mascha ten Bruggencate (voorzitter stadsdeel Centrum Amsterdam), turnheld en Sport Pride ambassadeur Jeffrey Wammes, Youth Pride ambassadeur Justin Hermsen (16) en Milena de Swart (19) voorzitter van de Amsterdamse Studentenvereniging Gay.



In aanloop naar de Pride Amsterdam 2019 maken ‘roze’ ouderen en jongeren kennis met elkaars verhalen tijdens de 'Oudt en Nieuw' ontmoeting op donderdag 4 juli 2019 van 13.30 - 17.00 uur in woonzorgcentrum De Rietvinck, hartje Jordaan. Stilgestaan wordt bij de generatie die 50 jaar geleden openlijk de strijd aanging voor gelijke rechten en acceptatie van de LHBTI-community. En de jongere generatie vertelt over het ‘uit de kast komen en blijven’ in relatie tot sportbeoefening, het studentenleven en meer.



'Oudt en Nieuw': een vol programma



Speeddaten, verhalen, toespraken, muziek en de expositie ‘Nooit meer in de kast’: het is een vol programma op donderdagmiddag 4 juli 2019, met onder andere:



-Youth Pride ambassadeur: Justin Hermsen (16) over wat er op scholen wordt gedaan om de homovriendelijkheid te bevorderen



-Senior Pride ambassadeur: Victoria False over hoe zij probeert het thema seksuele diversiteit bespreekbaar te maken in zorgcentra



-turnheld en Sport Pride ambassadeur: Jeffrey Wammes over topsport en homoseksualiteit



-voorzitter Amsterdamse Studentenvereniging Gay: Milena de Swart (19)



-voorzitter stadsdeel Centrum gemeente Amsterdam: Mascha ten Bruggencate



-initiatiefnemer Homomonument Amsterdam: Bob van Schijndel



-muziek en optredens van de gebroeders Grimm





De Rietvinck: het eerste Roze Loper-huis van Nederland



De Pre-Pride ontmoeting ‘Oudt en Nieuw’ vindt plaats op donderdag 4 juli 2019 van 13.30 - 17.00 uur in De Rietvinck, Vinkenstraat 185, Amsterdam. De Rietvinck is het woonzorgcentrum dat als eerste in Nederland de ‘Roze Loper’ ontving. De Roze Loper is het keurmerk voor roze-vriendelijke ouderenzorg.



Informatie over ‘roze’ activiteiten in de ouderenzorg leest u op: https://www.amstelring.nl/oudroze-nieuwsbrief