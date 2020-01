Uitnodiging persconferentie The Experience Award 2020

Prekash Ramsingh, Connect By Talent, initiatiefnemer

Rina Boeddha, Connect By Talent

Anke Meerding, Het Kantoor van nU

Hanneke de Koningh, MotivationLeaders

Arjan van den Berg, Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement

The Experience Award® is de eerste en enige jaarlijkse prijs voor oudere werknemers. Het is een beloning voor werkenden van boven de 50 die uitblinken in inzet, ervaring, deskundigheid en innovatie.Met The Experience Award willen zij de realiteit benadrukken van de miljoenen werkende 50-plussers die elke dag hun ervaring, deskundigheid en competenties inzetten in een veelheid van beroepen en zo elke dag een bijdrage leveren aan een sterkere Nederlandse economie en maatschappij. Zo willen zij een realistisch positief beeld weergeven van de oudere werkenden en van de voordelen voor bedrijven.Volgens de initiatiefnemers is dit nodig omdat die voordelen onderbelicht zijn en omdat er nog steeds een negatieve beeldvorming over oudere werkenden heerst. Die negatieve beeldvorming vormt een obstakel voor de doorgroei en loopbaanontwikkeling van oudere werkenden én de banenkans van oudere werkzoekenden. Een grote oorzaak van die beeldvorming is de heersende leeftijd-gerelateerde stereotypen die werkgevers en HR-managers op oudere werkenden en sollicitanten leggen.Dat beeld staat haaks op onderzoek én de realiteit op de arbeidsmarkt. Momenteel is bijna een derde van de Nederlandse beroepsbevolking boven de 50. Gezien de vergrijzing hebben we deze generatie demografisch en maatschappelijk gezien hard nodig op de werkvloer.Daarom vinden de initiatiefnemers van The Experience Award dat het hoog tijd is om juist eens een realistisch en positief beeld neer te zetten van de oudere werknemer en voorbeelden te laten zien van de bijdrage die elke dag door dit substantiële deel van de beroepsbevolking wordt geleverd.Met The Experience Award willen zij inclusief personeelsbeleid stimuleren en focussen op de gelijkwaardigheid van de oudere werknemers. Zo willen zij de vooroordelen die over hen bestaan vervangen door realistische voorbeelden van hun voordelen (zie website: https://www.theexperienceaward.nl/).Adres: Van Baerlestraat 27Amsterdam: 1070 LP AmsterdamMeldt u bij de receptie van het Conservatorium Hotel14:30 - 15:00- Ontvangst door het team van The Experience Award15.00- 15.10 - Welkom en de positie van The Experience Award door Prekash Ramsingh15.10 - 15:20 – Het proces van de award en de jury door Arjan van den Berg15:20 - 15:30 – Over de samenwerkende partijen en wat zij samen te bieden hebben, door Anke Meerding15:30 - 15:45 – De uniciteit (wijsheid) van de 50-plusser, door Tinka van Vuuren Professor in Strategic Human Resources Management: Vitality Management15:45 - 16:15 - Hapjes en drankjes



