Aandeelhouders PHELIX N.V. geven akkoord aan overname Alumexx

De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die vandaag in Eindhoven gehouden is, heeft akkoord gegeven aan de overname van Alumexx en de daarop gerichte statutenwijziging. De vennootschap PHELIX N.V. heeft daarmee de onderneming Alumexx aan zich verbonden en neemt de naam Alumexx aan.



Aandeelhouders hebben verder ingestemd met de benoeming van directeur J. van den Heuvel van Alumexx tot bestuurder van de vennootschap, als opvolger van de S. Duijvestein. De heer Duijvestijn ontving dank voor zijn diensten aan de vennootschap tot heden en blijft beschikbaar als adviseur om de verantwoording van boekjaar 2017 af te ronden en de onderneming in de eerste maanden op de beurs te begeleiden.



Vanaf 2 januari aanstaande zal de vennootschap met de aan haar verbonden onderneming onder de naam Alumexx genoteerd zijn aan Euronext Amsterdam. Daarmee krijgt de effectenbeurs er een jonge, snelgroeiende onderneming bij. Alumexx produceert aluminium klimmaterialen als trappen en steigers voor de doe-het-zelf markt. De onderneming is verzelfstandigd uit Aluminium Scaffolding Company (ASC), dat over de afgelopen 26 jaar een vooraanstaande positie heeft opgebouwd op in de professionele markt voor klimmaterialen.



De heer Van den Heuvel is oprichter en eigenaar van ASC. Hij heeft het dagelijks management van ASC overgedragen en gaat zich full time richten op de ontwikkeling van Alumexx. De onderneming verwacht vanuit een bescheiden basis snel te kunnen expanderen in de groeiende doe-het-zelf markt voor klimmaterialen in Europa en Noord-Amerika.