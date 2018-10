Verkoop micro SD kaart piekt naar verwachting in 2019

Consument kijkt vooral naar eigen beurs



Volgend jaar bereikt naar verwachting de opmars van flash memory producten zoals micro SD kaarten in de consumentenmarkt haar hoogtepunt. Daarna volgt een (tijdelijke) dip, die echter niet geldt voor de markt in zijn geheel. Die groeit ook na 2019 gewoon door, blijkt uit diverse statistieken gepubliceerd door het Duitse Statista.com. Waarom de consument een pas op de plaats maakt, wordt uit de cijfers niet duidelijk. Andere bronnen geven echter wel degelijk een indicatie over wat er aan de hand is met de micro SD kaart.



Wie de berichtgeving (bijvoorbeeld in fora) volgt, ziet regelmatig discussies over de (on)geschiktheid van met name micro SD kaarten voor gebruik in smartphones. Opvallend daarbij is dat het debat vrijwel steeds gaat over de factoren snelheid/opslagcapaciteit versus prijs/kwaliteit. Het lijkt erop dat menige fabrikant zijn doel voorbijschiet met steeds krachtigere (en duurdere) geheugenkaarten (https://www.allekabels.nl/geheugenkaart/sd_kaart.html). De consument echter kijkt eerst in zijn beurs en kiest dan bijvoorbeeld een mobiel met bescheiden intern geheugen en breidt dat zelf uit.



Scheve verhouding



De markt voor micro SD kaarten levert de grootste bijdrage aan de totale consumentenmarkt voor flash memory. De opkomst van smartphones met uitbreidbaar geheugen draagt daar fors aan bij. Fabrikanten als SanDisk, koploper in deze markt, lanceren met regelmaat steeds krachtigere kaartjes voorzien van een stevig prijskaartje waar de professional niet van opkijkt. De gemiddelde consument lijkt echter niet (meer) bereid tot een dergelijke investering en kijkt vaker naar alternatieven zoals het Indiase Strontium. In ons land minder bekend, in de thuismarkt een runner up met in 2017 zelfs de nr. 2 positie, ruim voor nr. 3 Sony.



High end



“High end is vooral nodig voor 4K video, superslow motion, 360 graden video en dergelijke. De gemiddelde consument staat hiervoor nog niet in de rij”, stelt Constantijn Souren, COO Allekabels (https://www.allekabels.nl/). “Veel van die kaarten halen verder in de praktijk de snelheid ook niet omdat er geen match is met de host. Sterker nog, ze halen de performance naar beneden. Fabrikanten als Apple waarschuwen hier terecht voor. Uiteraard zijn er early adopters met high end telefoons en dure micro SD kaarten, maar niet iedereen heeft dat budget. Het aantal verkochte micro SD kaarten groeit dan ook weliswaar hard door, maar minder in het high end segment.”



Kat uit de boom kijken



Daarmee lijkt de groei voor 2019 verklaard, maar hoe zit dat met het dipje daarna? Souren: “Het betreft globale cijfers, die ook door lokale factoren worden bepaald. Voor wat betreft de Nederlandse situatie vermoed ik dat het dipje aan het eind van 2019 wordt veroorzaakt omdat pas ná die tijd een betaalbare (!) match te verwachten is tussen high end mobieltjes en dito nieuwe micro SD kaarten (https://www.allekabels.nl/geheugenkaart/micro_sd_kaart.html). Tot dan verwacht ik dat veel consumenten kiezen voor betaalbare kwaliteitskaarten en verder de kat uit de boom kijken.”