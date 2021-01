'Polarisatie VS verdwijnt niet met inauguratie Biden'

Dit is een expertquote van Paul van Hooft van The Hague Security Delta, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Repetitie inauguratie Biden uitgesteld om veiligheidszorgen’ | ANP



Nu meer bekend is over de aanval op het Capitool, wordt steeds meer duidelijk dat deze beter gecoördineerd was dan in eerste instantie leek. Veel Republikeinse Senatoren durfden niet voor impeachment te stemmen, omdat ze bang waren voor Trump-aanhangers.



Dit laat zien hoe gepolariseerd de VS nu is. Deze polarisatie verdwijnt niet met de inauguratie van president Biden. Hij zou daarom voorlopig weinig waar kunnen maken van zijn ambitieuze agenda die gericht is op het buitenland. In eerste instantie zal hij zich op de nationale politiek moeten richten.



Ook voor ons heeft dat consequenties. Europeanen moeten nu namelijk hun verwachtingen over de trans-Atlantische samenwerking naar beneden bijstellen.



Paul van Hooft is Senior strategisch analist bij The Hague Centre for Strategic Studies, partner van het veiligheidscluster The Hague Security Delta (HSD).