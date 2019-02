Congres maakt Code voor een sterke markt hanteerbaar

In het SER-gebouw in Den Haag wordt dinsdag 5 maart 2019 het congres ‘Van Principe naar Praktijk: zó werkt het!’ gehouden. Tussen 14.00 en 18.00 uur staat de Code Verantwoordelijk Marktgedrag centraal tijdens bijzondere lezingen en hands-on workshops. De Code werd in het leven geroepen om een eerlijke marktwerking in de facilitaire sector te stimuleren. Code-voorzitter Kees Blokland: “Tijdens het gratis congres krijgen deelnemers handige tools om de Code maximaal in te zetten binnen eigen organisatie.”



Inspirerende sprekers



Tijdens het congres nemen inspirerende sprekers bezoekers mee in de wereld van de Code. SER-voorzitter Mariëtte Hamer, organisatiepsychologie Aukje Nauta, emeritus hoogleraar Inkoopmanagement Jan Telgen en ProRail-directeur Pier Eringa vertellen over de meerwaarde van de Code en hoe organisaties deze het best kunnen inzetten. “ProRail hecht veel waarde aan een goed werkend ecosysteem. Met de Code krijgt iedere partij een duidelijk uitgangspunt om niet alleen op korte termijn succesvol te zijn, maar ook op de langere termijn bestaansrecht te hebben”, stelt spreker Eringa. “We kunnen nog een aantal stappen zetten. We zijn er nog niet. Het congres helpt daarbij.”



‘Sterk in de markt. Met elkaar.’



De Code Verantwoordelijk Marktgedrag bestaat sinds 2011 en heeft als missie het in balans brengen van de marktverhoudingen. Dat lukte al in de schoonmaak- en glazenwassersbranche. Het succes werkte aanstekelijk: ook andere branches (catering, beveiligers en verhuizers) sloten zich aan. Inmiddels hebben zo’n 1400 organisaties de Code ondertekend. Uitgangspunt van de Code is dat ondertekenaars aangeven netjes zaken te willen doen, waarbij ook de belangen van de uitvoerende medewerker centraal staan.



Het congres komt tot stand door een samenwerking tussen Stichting Code Verantwoordelijk Marktgedrag, NEVI en FMN. Meer informatie: www.codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl