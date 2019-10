Handgeverfde garens steeds populairder op Brei- en Haakdagen in Zwolle

Op 11 en 12 oktober 2019 zijn de IJsselhallen in Zwolle voor de zesde keer het toneel voor de Nederlandse Brei- en Haakdagen. Het evenement wint elk jaar aan populariteit en dit jaar zijn er maar liefst drie edities. Behalve in Zwolle waren er in het voorjaar Brei- en Haakdagen in Groningen en Amsterdam. In Zwolle zal het beursgedeelte van het evenement meer dan 70 (internationale) exposanten tellen, uitsluitend op het gebied van breien en haken. In de stands zijn de mooiste garens, patronen en accessoires te vinden.



De beurs vormt een ontmoetingsplek voor handwerkend Nederland en voor de enthousiaste breier en haker zijn de Nederlandse Brei- en Haakdagen een niet te missen evenement. Er zijn boek- en patroonlanceringen, Meet & Greets met bekende mensen uit de brei- en haakwereld, en er is gelegenheid om samen te breien of te haken. Veel bezoekers trekken voor de gelegeheid hun mooiste zelfgemaakte creatie aan en het is zien en gezien worden.



Een belangrijk onderdeel van de Brei- en Haakdagen zijn de workshops die worden aangeboden. De workshops worden verzorgd door een aantal bekende namen uit de brei-wereld zoals Carla Meijsen en Christel Smallegange, maar ook enkele nieuwe veelbelovende docenten zoals de uit Estland afkomstige Rikka Horn. Op speciaal ingerichte workshoppleinen kunnen bovendien allerhande kleine workshops gevolgd worden waarbij naast brei- en haaktechnieken bijvoorbeeld ook macramé aan bod komt.



In de beginjaren van de beurs lag de focus voornamelijk op het breien. Inmiddels heeft echter door de groeiende populariteit het haken een steeds grotere plek ingenomen. Dit is terug te zien bij de standhouders die aanwezig zijn op de beurs. Bij velen is het haken onderdeel van het assortiment en enkele stands zijn inmiddels volledig gericht op het haken van bijvoorbeeld Amigurumi. Dit is een Japanse vorm van haken waarbij kleine figuurtjes worden gehaakt. Daarnaast is er ook aandacht voor het interieur zoals gehaakte kroonluchters en krukjes.



Een andere trent die duidelijk zichtbaar is op de Brei- en Haakdagen is de populariteit van de handgeverfde wol. Vele kleine zelfstandige wolververs zijn op de beurs vertegenwoordigd met een kraam. Elk van deze wolververs heeft zijn eigen stijl en kleurvoorkeuren waardoor de bezoeker van de beurs altijd een unieke streng wol kan vinden.



Voor het volledige programma verwijzen wij u naar de website www.breidag.nl.