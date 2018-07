De Line Up: De Kracht Van Het Tekenen 22 september in Centraal Museum

Met De Line Up: De Kracht van tekenen toont Centraal Museum Utrecht een brede selectie tekeningen van (inter)nationaal gerenommeerde en gevestigde namen, alsmede van aanstormend (Utrechts) talent. Werk uit eigen collectie wisselt af met bruiklenen en speciaal voor de tentoonstelling vervaardigd werk. Vanaf 22 september in Centraal Museum Utrecht.



Met de tentoonstelling geeft Centraal Museum Utrecht een uitvoerig en rijk overzicht van de handeling van het tekenen van 1950 tot nu. Naast werken uit de collectie van het Centraal Museum zijn bijzondere bruiklenen te zien. Het Centraal Museum heeft een zeer rijke collectie tekeningen uit de twintigste eeuw, die ook in het nieuwe millennium met regelmaat wordt uitgebreid. Zo schonk de Provincie Utrecht in 2011 haar omvangrijke collectie hedendaagse tekeningen aan het museum. Deze collectie vormt de basis voor de tentoonstelling.



Bovendien hebben diverse kunstenaars op verzoek nieuw werk voor de tentoonstelling vervaardigd. Hierdoor gaan werken van onder meer Erik Odijk, Marijn van Kreij, Iris Kensmil en Natasja Kensmil, Mounira al Sohl en Bert Möbius in première tijdens De line up: De kracht van tekenen. Utrechtse kunstenaar Robbie Cornelissen is mede samensteller en tekent voor de vormgeving.



Dichtbij de kunstenaar

De tekenkunst is voor velen herkenbaar en toegankelijk. Als medium staat de tekening dichtbij zowel de bezoeker, als de kunstenaar. Tekenen, sporen zetten op papier is een directere overdrachtsvorm dan welke andere beeldende discipline ook. Pen, potlood, krijt en stift blijven sterke, primaire middelen voor de verbeelding. We herkennen het persoonlijke handschrift van de maker. Wie de lijnen volgt van de kunstenaar, bootst als het ware de tekenende hand na. In De Line Up volgen we deze handeling en komen we dichtbij de verbeelding van de kunstenaar.



Het gaat dus niet zozeer om het resultaat van de handeling – het beeld – als wel om hoe er wordt getekend. De werkwijze, het proces van tekenen staat centraal. De bezoeker krijgt een inkijk in het creatieve proces van de tekenaar.



De diversiteit van tekenen

Vaak worden tekeningen geordend naar typologie, herkomst, techniek, of beeldtaal. Het Centraal Museum wil met De Line Up de diversiteit van het fenomeen tekening laten zien: de grote verscheidenheid aan tekentechnieken, gedachtegangen en beelden. Van intieme schetsen tot monumentale muurtekeningen, van de snelle geste tot gedetailleerde figuratieve uitwerkingen, van potlood op papier tot striptekeningen en animaties. De wisselwerking tussen traditionele werkwijzen en de nieuwste technologieën tonen aan dat het tekenen geen anachronisme is in de hedendaagse kunst. We zijn dan ook bijzonder trots dat we deze prachtige lijst aan kunstenaars kunnen tonen.



Kunstenaars De Line Up:

Armando, Marijn Akkermans, Philip Akkerman, Erik Andriesse, David Bade, Han Bennink, Juliette Blightman, Ansuya Blom, Carel Blotkamp, Eugène Brands, Geta Brătescu, Stanley Brouwn, James Brown, Machteld van Buren, Constant, Karin van Dam, René Daniëls, Ad Dekkers, Florette Dijkstra, Charles Donker, Marlene Dumas, Marcel van Eeden, Paul van der Eerden, Willehad Eilers, Ger van Elk, Haddasah Emmerich, Pam Emmerik, Helen Frik, Kim Habers, Harm Hajonides, Frank Halmans, Claire Harvey, Rosemin Hendriks, Jeroen Henneman, Han Hoogerbrugge, Alfred Hrdlicka, Thomas Huber, Susanna Inglada, Jörg Immendorff, Henri Jacobs, Allen Jones, Iris Kensmil, Natasja Kensmil, Paul Klemann, Rob van Koningsbruggen, George Korsmit, Paul de Kort, Juul Kraijer, Marijn van Kreij, William Kuik, Erik van Lieshout, Lucassen, Mark Manders, Frank Mandersloot, Bert Möbius, Matthew Monahan, Jans Muskee, Marc Nagtzaam, Erik de Nie, Erkka Nissinen, Mai van Oers, Erik Odijk, Ronald Ophuis, Willem den Ouden, Jorrit Paaijmans, Sef Peeters, Stijn Peeters, Peter Pontiac, Marisa Rappard, Anna Ridler, Johan Rijpma, Jacobien de Rooij, Marcel Reijerman, Vittorio Roerade, Andrei Roiter, Charlotte Schleiffert, Sebastiaan Schlicher, Jan Schoonhoven, Hans Scholze, Sandro Setola, Wim Sinemus, Kees Smiths, Roland Sohier, Renie Spoelstra, Lily van der Stokker, Elly Strik, Joost Swarte, Evelyn Taocheng Wang, Michael Tedja, Toon Teeken, Marjan Teeuwen, Elizabeth de Vaal, Rinus van der Velde, Emo Verkerk, Henk Visch, Carel Visser, Peter Vos, Andor Weininger, Hans de Wit, Halina Zalewska.



De tentoonstelling De Line Up: De Kracht van tekenen is van 22 september tot en met 18 november 2018 te zien.



Het Mondriaan Fonds, het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed, droeg bij aan de tentoonstelling. Het Mondriaan Fonds droeg middels het experimenteerreglement onder meer bij aan het honorarium van Michael Tedja.