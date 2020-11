Jong innovatief talent succesvol in schijnwerpers gezet met ScienceMakersLAB

Online campagne bereikt groot publiek en zorgt voor speciale felicitatieboodschappen, waaronder vanuit ministeries



Vandaag is de zesde editie van ScienceMakers Awards succesvol afgerond. Het was een bijzondere editie: voor het eerst zijn de ruim 120 jongeren die afgelopen jaar een bijzondere prestatie hebben verricht op het gebied van wetenschap, technologie en maken in een online campagne in het zonnetje gezet. Dit zorgde dat nog veel meer mensen dan normaal konden zien hoeveel jong en innovatief talent Nederland in huis heeft. Waar bij een fysiek event honderden toeschouwers aanwezig kunnen zijn, hebben nu duizenden mensen kennis kunnen maken met de ScienceMakers via onder meer de sociale en ook regionale media.



Ook vorig jaar werd een speciale editie beleefd; het eerste lustrum met hooggeëerd bezoek van Koningin Máxima.



Dat de ScienceMakers volop gezien zijn én gewaardeerd worden blijkt ook het grote aantal speciale felicitatieboodschappen die de jonge talenten dit jaar ontvingen. Onder andere Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Inge Vossenaar (Directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) namen een videoboodschap op voor de ScienceMakers.



“Allemaal slimme oplossingen voor vragen waar we nu mee bezig zijn. […] Jullie helpen ons enorm en daar mogen jullie super trots op zijn.”, aldus Minister Van Nieuwenhuizen. Bekijk de boodschap hier:

"Van harte gefeliciteerd, mede namens alle collega's van het ministerie van Onderwijs. We zijn ontzettend trots op wat jullie hebben laten zien.", aldus Vossenaar. Bekijk de boodschap hier:Hieronder nog een greep uit de vele speciale boodschappen aan de ScienceMakers:· Thea Koster, voorzitter Nationaal Techniekpact“Mooi om te zien dat jullie, als jonge generatie, al in staat zijn om creatieve en innovatieve oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken”· Prof. Dr. Robbert Dijkgraaf, universiteitshoogleraar“Ik vind de ScienceMakers fantastisch. We hebben echt de jeugd en volgende generaties nodig om een betere wereld te maken”· Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland“Ik hoop dat jullie de creatieve, vernieuwende manier van denken en doen - die jullie hebben gebruikt in deze wedstrijd - blíjven vasthouden.”· Anko van Hoepen, vicevoorzitter PO-Raad“Wat mooi om jullie te mogen feliciteren met deze bijzondere prestatie, ik ben erg trots op jullie!"· Paul Rosenmöller, voorzitter VO-raad“We staan voor grote maatschappelijke uitdagingen. Gaat het allemaal wel lukken dit op te lossen? Maar na het bekijken van jullie projecten overwint ruimschoots het optimisme.”· Hans de Jong, President Philips Nederland“Ik ben onder de indruk van jullie innovatieve ideeën die helpen om de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen op te lossen. We hebben jullie hard nodig.”Alle felicitatieboodschappen en andere inspirerende woorden uit de praktijk zijn hier https://sciencemakers.nl/nieuws/felicitaties-en-in... te bekijken.Presentator Dennis Weening heeft Nederland tijdens de online campagne ScienceMakersLAB kennis laten maken met de ScienceMakers van 2020; het jong en innovatief talent van Nederland. Hun inspirerende verhalen en unieke prestaties zijn zichtbaar gemaakt via onder meer de Techtalks, digitale interviews, Behind the Science en de Vraag achter de vraag. Enkele voorbeelden zijn:· PWS 'De Diepte in' – ScienceMakersLAB: Vraag achter de vraag: https://sciencemakers.nl/projecten/2020/pws-de-die... Robin, Michael en Sjoerd hebben voor hun eindexamenwerkstuk uitgebreid onderzoek gedaan naar vloeistofdynamica en de werking van onderzeeërs. Met al hun bevindingen hebben zij een formidabel profielwerkstuk opgeleverd, zowel inhoudelijk als wat het aantal pagina’s betreft. Ook bouwden ze een onderzeeër van pvc buizen, dat kon zinken en stijgen door middel van twee pompjes. Het leverde hen de winst op bij de Van Melsenprijs.· Waterwatch – ScienceMakersLAB: Behind the Science: https://sciencemakers.nl/projecten/2020/waterwatch .Féline, Okke en Matthijs - ook wel bekend als team FOM! – bedachten de Waterwatch app. Deze app is voor een slim horloge waarmee mensen bewust worden gemaakt van hun waterverbruik. Hiermee werden zij uitgeroepen tot één van de kampioenen van de bright ideas challenge. De wedstrijd waarmee Shell leerlingen (groep 7/8) uitdaagt om slimme en creatieve oplossingen te bedenken voor de wereld in 2050.· De Balrandommizer – ScienceMakersLAB: Techtalk: https://sciencemakers.nl/projecten/2020/balrandomm... Hoe krijg je meer jongeren in beweging? Hoe ga je van ‘hangplek’ naar ‘beweegplek’? Zo luidde de ontwerpopdracht! Pascalle, Romy, Tobias en Mark-Daniël zijn - als Vakkanjers Explorer - vol enthousiasme met deze innovatievraag van opdrachtgever Johan Cruyff Foundation aan de slag gegaan. Ze wonnen de competitie met hun Balrandommizer.· Pink to the future – ScienceMakersLAB: Digitaal interview: https://sciencemakers.nl/projecten/2020/pink-to-th... Roboticateam Pink to the Future wist fantastisch te scoren bij de Nederlandse Kampioenschappen in Breda op 8 februari. Ze werden captain van de winnende alliantie, wisten met hun innovatieve design van hun volledig modulaire robot de Innovate award te bemachtigen én wist zich te kwalificeren voor het World Festival in Detroit. Dennis Weening sprak met een aantal teamleden over hun briljante prestaties.Alle winnende projecten zijn tijdens de online campagne gedeeld via YouTube, Instagram, Facebook en Twitter. Ook is hier een totaaloverzicht van alle projecten te vinden: https://sciencemakers.nl/projecten/2020.ScienceMakers zijn ambassadeurs voor inventiviteit, voor nieuwsgierigheid, voor ontdekken en voor het volgen van je passie. Deze tijd bewijst nog eens extra dat we al dit innovatieve talent hard nodig hebben om op hoog niveau mee te blijven draaien in de wetenschap, technologie en maken. Nieuwsgierigheid is de voedingsbodem van nieuwe ideeën, creativiteit en vindingrijkheid. Dat leidt tot innovatie. Dat is ook de kracht van ons land. Of nu gekeken wordt naar het watermanagement dat wereldfaam geniet of architectonische hoogstanden die wereldwijd worden ingezet. Aan de basis van deze successen staat goed onderwijs. Aandacht voor wetenschap, technologie en maken op school is daarbij onmisbaar. ScienceMakers zet zich in om jongeren in Nederland hun talenten voor (bèta)techniek en science te laten ontdekken. Zodat meer jongeren gaan kiezen voor een studie en baan in deze richting.ScienceMakers is een initiatief van de Rijksoverheid en het Techniekpact, dat wordt uitgevoerd door Jet-Net & TechNet. Onderdeel van het Platform Talent voor Technologie. www.sciencemakers.nl