Molenviergang Aarlanderveen in februari ruim 200 uren in bedrijf

Februari 2020 gaat de boeken in als op één na natste februarimaand sinds 1901. In Aarlanderveen viel vorige maand in totaal ruim 140 millimeter neerslag. Om het overtollige water vanuit de diepe polder van Aarlanderveen stukje bij beetje de Oude Rijn in te bemalen, is de Molenviergang in februari ruim 200 uren in bedrijf geweest.



Hieruit blijkt dat de Molenviergang Aarlanderveen nog steeds in staat is om te doen waar ze ruim tweehonderd jaar geleden voor gebouwd is: water wegmalen uit een polder van maar liefst 5,4 meter onder zeeniveau (NAP).



Molenviergang Aarlanderveen



De Molenviergang Aarlanderveen is de enige nog werkende molengang in de wereld en bemaalt nog steeds de drooggemaakte polder aan de westzijde van Aarlanderveen. De vier molens zijn sinds 1962 eigendom van de Stichting Molenviergang Aarlanderveen, die de molens met steun van het Rijk, de provincie, de gemeente Alphen aan den Rijn, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de molenaars in stand houdt.



Zonder hulp van elektrische hulpgemalen



Sinds 1994 worden de molens ondersteund door elektrische hulpgemalen die bijspringen als de molens het vastgestelde peil in de polder niet kunnen handhaven, meestal bij te weinig wind. In de afgelopen februarimaand waren de molens ruim 200 uren in bedrijf zonder dat de hulpgemalen in werking zijn geweest, terwijl het water niet meer dan 10 centimeter boven peil is geweest.



Bediend door beroepsmolenaars



De molens worden bediend en bewoond door beroepsmolenaars in dienst van het Hoogheemraadschap van Rijnland, die met passie voor hun vak het water in de polder met windkracht op peil houden.



Meer informatie



Meer informatie over de Molenviergang Aarlanderveen is te vinden op https://molenviergangaarlanderveen.nl/