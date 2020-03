Arcona Property Fund N.V. annuleert vergadering

In verband met afgekondigde maatregelen door de Nederlandse regering in relatie tot het coronavirus is besloten de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 19 maart 2020 niet door te laten gaan. Arcona Property Fund N.V. zal rond 19 maart 2020 haar aandeelhouders informeren via de website en een update geven over de actuele stand van zaken.



De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) zal worden bijeengeroepen voor een nog nader te bepalen datum. De oproep voor de AVA zal overeenkomstig de daarvoor geldende regels worden gepubliceerd.