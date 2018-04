16 mei 2018: Aandacht voor tandvlees op European Gum Health Day

European Gum Health Day – De dag van het Tandvlees



De European Gum Health Day is een internationale dag voor het bewustzijn van tandvleesaandoeningen en vindt plaats op 16 mei a.s.



Verschillende parodontologiepraktijken, tandartspraktijken en mondhygiënistenpraktijken stellen zich open voor een gratis screening van het tandvlees. Wat houdt deze screening in? Om te beoordelen of tandvlees gezond of ontstoken is, wordt de ruimte tussen de tand en het tandvlees opgemeten, de pocket. Dit gebeurt met een speciaal meetinstrument, een pocketsonde. Er wordt gekeken hoe diep de pockets zijn. Hoe dieper de pockets, hoe ernstiger de ontsteking. Er wordt voorlichting en uitleg gegeven over de staat van het tandvlees en eventuele ernst van de aandoening.



Op website http://www.nvvp.org/ staat per praktijk vermeld waar en hoe laat de screening uitgevoerd wordt.



Daarnaast heeft het ministerie van Defensie de ‘Mobiele Tandheelkundige Praktijk’, een echte ‘tandartsbus’, beschikbaar gesteld voor de European Gum Health Day. Op 16 mei staat deze bus op het Buitenhof in Den Haag. Langslopend publiek kan de bus betreden voor nadere informatie plus een gratis screening van zijn/haar tandvlees.



De officiële naam voor ernstige tandvleesontsteking is parodontitis. Parodontitis is een ernstige ontsteking van het tandvlees en het onderliggende kaakbot. In het ergste geval kunnen tanden en kiezen los gaan staan en zelfs eruit vallen. Gezond tandvlees heeft ook een effect op de algehele gezondheid.



Het is dus belangrijk dat men weet hoe het met het tandvlees gesteld is.



Meer informatie:



http://www.nvvp.org/posts/european-gum-health-day-16-mei-18-266/



http://www.nvvp.org/