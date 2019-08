Inwoners Noord-Brabant gaven in 2019 meer dan 150.000 euro aan cultuur

Amsterdam - Uit de cijfers van crowdfundingplatform voordekunst.nl blijkt dat er in de eerste zes maanden van 2019 al meer dan 2.000 donaties uit Noord-Brabant zijn gedaan voor creatieve projecten. Samen is dit goed voor meer dan 150.000 euro. Het platform haalde deze week de 25 miljoenste euro voor cultuur op sinds november 2010.



Veel kansen in de regio voor cultuur



Roy Cremers, oprichter van voordekunst: “We zien dat donateurs vaak uit dezelfde regio komen als degene die de campagne start, of waar er een publieksmoment plaatsvindt. Mensen geven graag aan makers uit de buurt, omdat die projecten vaak aansluiten bij hun eigen belevingswereld of omdat ze de maker of het project kunnen bezoeken. We zien daarom veel mogelijkheden om samen met regionale partners het geven aan creatieve projecten te stimuleren in de komende jaren.



De provinciale afdeling van Prins Bernhard Cultuurfonds gaf in de afgelopen zes maanden al 7250 euro aan creatieve campagnes uit de regio via het platform Voordekunst. “Via voordekunst komen we in contact met talentvolle makers van de toekomst. Door al in een vroeg stadium van de wervingscampagne bij te dragen, hopen we andere donateurs te inspireren om ook over de brug te komen”, aldus Jan Speelman van het Cultuurfonds.



Via platform Voordekunst slaagden er in de eerste 6 maanden al ruim 330 creatieve campagnes.



Deze week werd de 25 miljoenste euro gedoneerd via het platform, dat werd opgericht aan het einde van 2010. Het platform helpt creatieve initiatiefnemers met het vinden van geld en publiek voor creatieve, kunstzinnige en culturele projecten. Dankzij de deskundige begeleiding en het gebruiksvriendelijke platform slaagt zo’n 85% van alle gestarte campagnes op voordekunst.