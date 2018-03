Duizenden fietsers rijden komend seizoen voor Fonds Gehandicaptensport

Het voorjaar staat voor de deur en het fietsseizoen is geopend! NL Tour Rides start op 18 maart met de Primavera Ride, met start en finish in het mooie Fort Vechten bij Bunnik. Deze tocht is precies wat de fietser aan het begin van het seizoen wil; een mooie combinatie van heuvels, mooie wegen door bossen en korte stukjes door de polders en uiterwaarden van de Rijn.



Fonds Gehandicaptensport is ook dit jaar weer maatschappelijk partner van NL Tour Rides. Iedere deelnemer van de toertochten doet een bijdrage aan de gehandicaptensport bij inschrijving. Dankzij deze steun kan het Fonds sport, structureel en dicht bij huis, mogelijk maken voor mensen met een handicap.



De Primavera Ride is één van de negentien toertochten van NL Tour Rides. Een toertochtkalender met zeer goed verzorgde toertochten voor recreatieve, geoefende en fanatieke toerwielrenners. De NL Tour Rides evenementen onderscheiden zich in kwaliteit, prachtige routes en een bijzonder side-programma, veelal georganiseerd vanaf unieke locaties.



Fietsen is in Nederland met de paplepel ingegoten. Voor vele Nederlanders is bewegen en sporten de normaalste zaak van de wereld. Helaas is zelfstandig sporten niet voor iedereen een mogelijkheid. In Nederland zijn er namelijk 1,7 miljoen mensen met een handicap voor wie sporten niet vanzelfsprekend is. Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor mensen met een handicap mogelijk te maken zodat ook zij altijd en overal kunnen sporten.



Een speciale Tour Ride is de IJsselmeer Challenge op 19 augustus. De fietsuitdaging van het jaar! Fiets langs polders, natuurgebieden, dijken en uiteraard het IJsselmeer tijdens één van de 5 prachtige routes, variërend van 50 tot 300 km. Haal alles uit jezelf voor de sporters met een handicap.



Door mee te doen aan de IJsselmeer Challenge kan ook jij het verschil maken voor iemand met een handicap. Ga de strijd aan en fiets één van de uitdagende afstanden rond of langs het IJsselmeer of steun de deelnemers met een donatie. Meld je aan via www.ijsselmeerchallenge.nl. Let op, er is maar een beperkt aantal plekken beschikbaar.