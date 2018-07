Nieuw boek: Schiphol, een visie op de toekomst

Het verhaal van professor Guus Berkhout over 20 jaar misleiding en zijn visie hoe nu verder.



In een Tienpuntenplan geeft Berkhout aan hoe Schiphol haar vitale rol voor de Nederlandse economie kan voortzetten, terwijl tegelijkertijd de leefkwaliteit rondom de luchthaven aanzienlijk kan worden verbeterd.



Boodschap aan alle partijen:

Zoek in ons drukke land naar een betere balans tussen economische groei en behoud van welzijn (‘brede welvaart’).



Advies aan de Politiek:



- Stop met sjoemelmodellen

- Realiseer een rechtsgeldig meetnetwerk

- Kom met een lange-termijn visie.



Advies aan Schiphol:



- Stop met verouderd verdienmodel

- Maak van Schiphol een unieke multifunctionele hub

- Compenseer omwonenden voor de blijvende achterstand in hun leefkwaliteit.



Advies aan Omwonenden:



- Stop met slachtofferrol

- Wacht niet af maar ga constructief in de aanval

- Kom met kwaliteitsvoorstellen waar niemand omheen kan.