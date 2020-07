Nederland Europese hub voor innovatie in 3D-printing

Nieuwe studie Europees Octrooibureau (EOB)



Nederland is Europese hub voor innovatie in 3D-printing



• Nederland in top Europese landen met octrooiaanvragen voor 3D-printing



• Regio Eindhoven toonaangevende Europese hub voor innovatie in 3D-printing



• 21% van alle Nederlandse octrooiaanvragen voor 3D-printtechnologie afkomstig van universiteiten en researchinstituten



• Octrooiaanvragen voor 3D-printtechnologie groeien tien keer zo snel als alle andere aanvragen bij het Europees Octrooibureau



• Europa koploper op het gebied van 3D-printing, vóór de VS en Azië



• 3D-printing biedt potentie om waardeketens industrie opnieuw te ontwerpen



München, 13 juli 2020 – Nederlandse uitvinders en onderzoekers behoren tot de meest actieve aanvragers van octrooien bij het Europees Octrooibureau (EOB) voor additive manufacturing (AM), ook bekend als 3D-printing. Dit blijkt uit een nieuwe studie die het EOB vandaag presenteert. Binnen Europa neemt Nederland met octrooiaanvragen voor 3D-printtechnologie de vierde plek in, na Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Hiermee staat Nederland op het gebied van 3D-printinnovatie aan de top van kleinere Europese landen.



Op de door de EOB gehanteerde geografische ranglijst van meest actieve regio’s met 3D-printing gerelateerde octrooiaanvragen, staat Zuidoost-Noord-Brabant (regio Eindhoven) op de vijfde plaats, na München, Barcelona, Zürich en Berlijn. (zie grafiek 1)



Universiteiten en onderzoeksinstituten dragen in hoge mate bij aan het aantal Nederlandse 3D-printtechnologie gerelateerde octrooiaanvragen, met een aandeel van 21%. Dit aandeel uit de academische hoek is hoger dan van elk ander Europees land en flink boven het Europese gemiddelde van 12% in die sector. Onderzoeksinstituut TNO, organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek, wordt in het rapport met 97 aanvragen genoemd als de nummer 1 aanvrager op het gebied van 3D-printing in de onderzoekssector, op grote afstand gevolgd door Universiteit Twente (10 aanvragen) en Academisch Ziekenhuis Maastricht (6 aanvragen). In het algemeen signaleerde het Europees Octrooibureau een snelle stijging van 3D-printtechnologie octrooiaanvragen, met een gemiddelde toename van jaarlijks 36% in de afgelopen jaren (2015 – 2018). Dit is tien keer meer dan de gemiddelde jaarlijkse groei van alle octrooiaanvragen bij het EOB. (zie grafiek 2)



Tot de grote Nederlandse aanvragers behoren Airbus, DSM, TNO, Philips, en Signify. Luxexcel en Suprapolix behoren met een aandeel van 17% tot de belangrijkste Nederlandse aanvragers op het gebied van 3D-printing in de sector MKB.



“De piek in additive manufacturing is onderdeel van de brede, snelle stijging van digitale technologieën in het algemeen. Het aantal octrooiaanvragen bij het EOB op dat gebied weerspiegelt de bevestiging van de transformatie naar een digitale economie volledig”, aldus EOB-voorzitter António Campinos. “Europa is een wereldwijde hub voor innovatie geworden in snelgroeiende digitale sectoren waaronder AM. Deze sterke positie komt duidelijk tot uiting in de lijst van top AM-aanvragers, waarbij Europese uitvinders en bedrijven in het afgelopen decennium bijna de helft van de octrooiaanvragen hebben ingediend.”



Europa in de voorhoede



Uit het EOB-rapport blijkt dat Europese landen goed zijn voor 47% (of 7.863) van alle 3D-printinnovaties waarvoor tussen 2010 en 2018 bij het EOB octrooiaanvragen zijn ingediend. Duitsland neemt de Europese koppositie in met 19% (of 3.155) van alle 3D-print AM-gerelateerde octrooiaanvragen. Daarna volgen het Verenigd Koninkrijk (5%), Frankrijk (4.8%), Nederland (4%) en Zwitserland (3.6%). Wereldwijd staan de Verenigde Staten aan top als land van herkomst met 35% (of 5.747) van de aanvragen. (zie grafiek 3)



Grootste 3D-printing octrooisectoren zijn gezondheid, energie en transport



Naarmate de 3D-printtechnologie volwassen wordt, zien we de waarde ervan in het efficiënter maken van industriële productie door minder gebruik van materialen. Tegelijkertijd wordt de constructie van complexe vormen vereenvoudigd. Daardoor heeft de technologie in potentie het vermogen hele waardeketens in de industrie opnieuw te ontwerpen. Uit het EOB-onderzoek blijkt dat de gezondheidssector sinds 2010 de grootste vraag naar 3D-printing octrooien heeft gegenereerd (4.018 aanvragen), gevolgd door de energiesector en de transportsector, die respectievelijk 2.001 en 961 aanvragen hebben ingediend.



Over het EOB



Met bijna 7.000 medewerkers is het Europees Octrooibureau (EOB) een van de grootste Europese instellingen. Het hoofdkantoor bevindt zich in München, er zijn eveneens vestigingen in Den Haag, Berlijn, Wenen en Brussel. Het EOB werd opgericht met als doel de samenwerking op het gebied van octrooien in Europa te versterken. Dankzij de gecentraliseerde octrooiprocedure van het EUB kunnen uitvinders een kwalitatief hoogstaande octrooibescherming krijgen in 44 landen die een markt van ongeveer 700 miljoen mensen bestrijkt. Het EOB is bovendien ‘s werelds toonaangevende instantie op het gebied van octrooi-informatie en octrooi-onderzoek.