Drenthe heeft nieuw fietsparcours met ‘Col du VAM’

Eerste bergetappe op nieuw fietsparcours wordt donderdag 18 oktober verreden



Vanaf vrijdag 19 oktober kan iedereen fietsen op het fietswalhalla van Drenthe: de ‘Col du VAM’. Het nieuwe fietsparcours op dé berg van Drenthe is vier meter breed en in principe geschikt voor alle fietsers. Zij krijgen wel behoorlijke stijgingspercentages te verwerken. Op de ‘Col du VAM’ zijn drie klimroutes aangelegd en één afdaling. De klimroutes hebben een gemiddeld stijgingspercentage van 10% en één afdaling. Op de keienstrook aan de noordkant van het parcours krijgen de fietsers 15% stijgingspercentage voor de kiezen.



Eerste bergetappe



De eerste bergetappe op het nieuwe fietsparcours wordt op donderdag 18 oktober verreden. Genodigden en leden van wielerverenigingen in Drenthe fietsen even na 15.00 uur onder aanvoering van gedeputeerde Brink naar de top van de ‘Col du VAM’, de voormalige vuilstort in Wijster.



56 meter boven NAP



De ‘Col du VAM’ ligt 56 meter boven NAP in het midden van Drenthe, vlakbij de dorpen Drijber en Wijster en grenst aan het natuurgebied het Oude Diep. Provincie Drenthe werkt samen met afvalverwerker Attero, Afvalzorg en de gemeente Midden-Drenthe aan de recreatieve ontwikkelingen van de berg en het gebied eromheen.



Naast het fietsparcours komen er op de ‘Col du VAM’ ook een mountainbikeparcours en nieuwe wandelpaden. De aanleg van het mountainbikeparcours start in het najaar van 2018 en is in het voorjaar van 2019 klaar.



Check voor meer informatie: https://www.provincie.drenthe.nl/vamberg